Istituto Assistenza Anziani, lavoratori in agitazione. «Carriere bloccate da oltre 11 anni»

Questa mattina, 19 settembre, i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Csa, insieme alla Rsu dell'Istituto Assistenza Anziani (Iaa) di Verona, hanno dichiarato lo stato di agitazione del personale. E il prossimo passaggio sarà lo sciopero se i vertici della casa di riposo non riconosceranno le progressioni economiche ai lavoratori prima del 27 settembre, giorno in cui termirà il mandato dell'attuale amministrazione.

I sindacalisti Sonia Todesco di Fp Cgil, Giovanni Zanini di Cisl Fp e Nicola Cavedini di Csa si sentono presi in giro dalla direzione dell'Iaa. È da marzo, infatti, che va avanti la trattativa per la ripartizione del fondo per le progressioni economiche. E durante tutta la trattativa ai rappresentanti dei lavoratori è sembrato che l'amministrazione della casa di riposo volesse perdere tempo, non avendo «alcuna intenzione di sottoscrivere l'accordo per l'assegnazione delle progressioni economiche al personale», hanno scritto Todesco, Zanini e Cavedini.

«L'Iaa è l'unico ente pubblico i cui lavoratori sono bloccati sulla carriera da oltre 11 anni - hanno aggiunto i sindacalisti - Solo alcuni giorni fa, quasi allo scadere del suo mandato, ci ha comunicato che non procederà alla sottoscrizione dell'accordo sulle progressioni economiche al personale. La richiesta sindacale che sembrava fatta propria dall'ente di procedere con la sottoscrizione degli accordi 2021 e 2022 è stata completamente disattesa ed oggi i lavoratori rischiano di rimanere al palo per il dodicesimo anno. È inaccettabile».

Todesco, Zanini e Cavedini hanno quindi scritto al prefetto Donato Cafagna per ottenere la convocazione di un vertice per la conciliazione. «Se non ci sarà il rispetto degli impegni andremo allo sciopero - hanno concluso i rappresentanti di Fp Cgil, Cisl Fp e Csa - Ormai è chiaro come questa amministrazione uscente voglia lasciare solo macerie prima di andarsene».