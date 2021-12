Hard Rock Cafe a Verona, l'apertura si avvicina: regalata al sindaco una maglietta con i colori della città

Sfondo grigio e scritta in giallo e blu, in onore della città. Si presenta così la t-shirt Hard Rock Cafe Verona, realizzata in una special edition, in occasione dell’apertura in piazza Bra, a pochi metri dall’Arena, della quarta sede italiana del famoso brand internazionale.

Dopo Roma, Firenze e Venezia, infatti, la nuova sede veronese si appresta ad inaugurare, con l’apertura ufficiale proprio in occasione delle festività natalizie.

Il nuovo importante progetto manageriale è stato salutato con soddisfazione anche dal sindaco Federico Sboarina che martedì mattina in sala Arazzi, ha ricevuto in dono una t-shirt Hard Rock Cafe Verona special edition personalizzata. A consegnarla la director of operations franchising Hard Rock Cafe International EMEA Tanya Hugo, insieme al general manager Hard Rock Cafe Verona Giorgio Russo e il franchise e partner Hard Rock Cafe Verona Mirko Zanini.

«Una scelta che ci onora e dimostra, ancora una volta, il valore e l’importanza acquisita da Verona a livello nazionale ed internazionale – sottolinea il sindaco –. Dopo le aperture effettuate nelle città di Roma, Firenze e Venezia, non erano previsti ulteriori locali in Italia. Questa quarta sede veronese del famoso brand internazionale è quindi un risultato speciale, non solo per veronesi e turisti, ma per tutta la città, che attraverso la celebrità di questo famoso gruppo, acquisirà ulteriore visibilità a livello mondiale. Ringrazio i manager della sede veronese che, per onorare la città, hanno pensato di produrre una t-shirt Hard Rock Cafe special edition, unica nel mondo, con gli straordinari colori di Verona».

«Verona è una città interessante e di grande fascino – dichiara Tanya Hugo –. Quando siamo riusciti ad individuare a Verona il giusto partner e la giusta location è stata anche definita la volontà di aprire una quarta sede in Italia. Dopo Roma, Firenze e Venezia, quindi, la città scaligera è diventata un ulteriore punto di riferimento italiano, in cui hanno trovato lavoro più di settanta cittadini veronesi».

HARD ROCK CAFE - Catena di ristoranti tematici creato nel 1971 da Isaac Tigrett e Peter Morton, il marchio è diventato nel tempo celebre in tutto il mondo, grazie all'ampia diffusione dei Cafe, che sono presenti oggi in circa 191 luoghi in 59 paesi del mondo. Nel 2007 l’azienda è stata acquistata dai Seminole, tribù di nativi americani, e la sede è stata spostata a Orlando.