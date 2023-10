Halloween al Movieland come nel set di un film horror con mostri e fantasmi

Anche Movieland, il parco a tema cinematografico di Lazise, sfida il coraggio di grandi e piccini con un mese di eventi e show da paura. Per celebrare Halloween, sono stati preparati tre spettacolari eventi cinematografici. Il 21 e 22 ottobre l’appuntamento è con i Days of the Ghosts, nel corso del quale tutti i fan degli acchiappa-fantasmi potranno avere incontri ravvicinati con alcuni personaggi del famoso film. Il 28 ottobre, arrivano i Krampus, figure terrificanti vestite con pelli di capra e maschere in legno che cammineranno tra le strade del parco. E il 31 ottobre si chiude con l'Halloween Night. Il parco sarà aperto dalle 10 a mezzanotte, con caratterizzazioni ed eventi speciali che trasformeranno Movieland in un set da film horror. Inoltre, i mostri si daranno appuntamento per ballare con il dj set in programma.

Per il tutto il mese e durante gli eventi, non mancheranno attività per tutti: un labirinto pieno di trabocchetti, una sfida culinaria mostruosa, trucca-bimbi a tema e la ricerca di dolcetti.

Torna poi al Movieland "Asylum - Katharina’s Revenge": un percorso horror con attori, riservato ai soli ospiti maggiorenni, che metterà in scena situazioni ed interazioni con il pubblico particolarmente impressionanti. Ma durante il periodo di Halloween, a orari definiti, tutti gli ospiti più curiosi (anche i minori di 18 anni) potranno accedere ad Asylum per un family tour che farà scoprire la storia di Katharina.

E non mancheranno gli show che contraddistinguono Movieland. Anzi, a ottobre, il palinsesto si è arricchito grazie anche a graditi ritorni come lo "Sweet Nightmare": una storia d'amore tra la vita e la morte, con un inaspettato finale. Uno show che mischia atmosfere noir, romanticismo e thriller. Infine, sarà aperto anche l'"Holmes Hotel" una casa dell'orrore che ha sfidato generazioni di visitatori di Movieland e che quest'anno permette anche ai minori 14 di entrare attraverso un family tour in programma tutti i giorni dalle 13.30 alle 14.30.