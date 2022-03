Il social network Romeo and Juliet Wall in aiuto al popolo ucraino

"Romeo and Juliet wall", il social network made in Italy dedicato all'amore universale, aiuterà i cittadini ucraini colpiti dalla guerra, donando il ricavato della piattaforma in beneficenza per aiutare tutti coloro che hanno perso tutto.

Ad annunciarlo il ceo Stefano Scalia: «Ho creato questo social network perché in questo mondo manca amore, tutti possiamo trovarci in una situazione simile o aver bisogno di aiuto, ci vuole più empatia e meno avarizia».

Chi vuole può collegarsi e registrarsi al social www.romeoandjulietwall.com e fare una dedica d'affetto per chiunque per poi inviarla via Whatsapp o condividerla su altri social network.