"Disarmaci Signore", veglia di preghiera per la pace all'istituto dei comboniani

Preghiera e mediazione. Anche questi due strumenti vengono utilizzati in questi giorni per cercare di porre fine alla nuova guerra tra Israele ed Hamas in Medio Oriente.

Mentre procede la controffensiva israeliana dopo gli iniziali attacchi di Hamas, i civili nelle zone più calde del conflitto vengono fatti evacuare con difficoltà e si teme che il fronte bellico possa estendersi anche a Nord, con il Libano. Ma ci sono anche iniziative che puntano ad un raffreddamento del conflitto. «La comunità internazionale, come sta facendo anche il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, è impegnata in un'importante attività di mediazione con i Paesi che parlano con Hamas per cercare di far liberare gli ostaggi e abbassare la tensione - ha commentato il deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi a Sky Agenda - Certamente Israele ha il diritto e il dovere di difendere i suoi cittadini e cercare di sradicare Hamas, che in questo momento è il male assoluto a livello globale. Per questo fanno bene gli Stati Uniti, la Nato e l’Europa a stare dalla parte di Israele contro il terrore. C'è anche da tenere presente che questa situazione a qualcuno fa comodo. Paesi come il Qatar e l'Iran in una settimana hanno guadagnato un miliardo di dollari in più con l'aumento del gas e del petrolio. Ci sono dei grandi interessi economici che sostengono Hamas e che vogliono che quella situazione perduri».

E da Gerusalemme, il patriarca latino Pierbattista Pizzaballa ha lanciato per domani, 17 ottobre, una giornata di digiuno, astinenza e preghiera per la pace. Un'iniziativa raccolta dal consiglio ecumenico delle chiese di Verona, dal segretariato alle attività ecumeniche di Verona, dalla diocesi scaligera e da missionari comboniani, Fondazione Nigrizia e Pax Christi Verona, che hanno organizzato una veglia ecumenica di preghiera. L'evento ha come titolo "Disarmaci Signore" e si svolgerà domani alle 20.45 nella Sala Africa dell'istituto dei missionari comboniani, in Vicolo Pozzo 1 a Verona.