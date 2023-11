Corteo con fiaccolata in Piazza Bra a sostegno del popolo palestinese

Le associazioni Verona per la Libertà e Veneto-Russia hanno organizzato per giovedì prossimo, 9 novembre, una manifestazione con fiaccolata a sostegno del popolo palestinese. L'appuntamento è per le 19 in Piazza Bra. E durante l'evento interverranno l'avvocato palestinese Mohammed Suleiman ed il collega veronese Roberto Bussinello.

Con la guerra in corso nella zona di Gaza tra Israele e Hamas, secondo gli organizzatori della fiaccolata, «si sta compiendo un genocidio e la vittima è il popolo palestinese». L'invito alla partecipazione è dunque rivolto a chiunque vuole far sentire la propria voce a «sostegno degli oppressi» e per commemorare «le vittime innocenti di questo massacro».

Infine, nel rispetto delle regole di sicurezza, si ricorda il divieto di usare candele con fiamme libere per la fiaccolata.