Guasti alle Piscine Castagnetti. «Filtri di 40 anni fa. Necessita di forte manutenzione»

I guasti, e i conseguenti disagi per gli utenti, registrati nei giorni scorsi al Centro nuoto federale Alberto Castagnetti, sono stati oggetto di discussione nel corso del Consiglio comunale di Verona che si è svolto nella serata di giovedì.

Alle proteste di chi frequenta l'impianto, per l'acqua poco pulita di alcune vasche mentre in altre il problema è relativo alla temperature, sono susseguite alcune polemiche. Se il presidente della Fondazione Bentegodi, Giorgio Pasetto, ha sottolineato «l'inerzia di chi ha amministrato la città precedentemente», il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Bozza, ha ritenuto «poco tempestivo» l'intervento dell'attuale amministrazione.

Giovedì sera, dal Gruppo misto, la consigliera Carla Padovani ha invitato il Comune ad effettuare controlli periodici sull'impianto, mentre lo stesso Bozza ha insistito sulle carenze dell'Amministrazione.

Sul tema ha risposto Damiano Tommasi, sindaco di Verona con delega allo sport, che ha ripercorso le varie tappe relative all'impianto: «La situazione non è delle più ottimali. Stiamo facendo di tutto perché il Centro Federale sia un luogo idoneo dove i nostri atleti olimpici e paraolimpici possano preparare le prossime olimpiadi, c’è quindi estrema urgenza. Purtroppo il Centro Castagnetti necessita di una forte manutenzione. I filtri sono di circa 40 anni fa. La loro sostituzione era già stata programmata dalla precedente Amministrazione, anche se era una priorità da tempo. Non si è riusciti prima ad accedere a bandi e il problema si è trascinato fino a questa Amministrazione. Già nel corso degli ultimi mesi si erano verificati alcuni problemi i funzionalità dell’impianto di filtraggio e, in attesa di procedere con l’appalto integrato per la sostituzione dei filtri, sono stati affidati i lavori di riparazione urgente dell’impianto filtrante per un valore di 41.480 euro per ripristinare la funzionalità di parte dello stesso. Lavori avvenuti nello scorso mese di settembre.

Nel 2019 il Comune di Verona con delibera della giunta Sboarina ha approvato lo studio di fattibilità per il rifacimento dell’impianto di filtrazione stanziando 270.000. Per questo progetto è stata presentata domanda di partecipazione al bando denominato "Sport e periferie" indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per lo sport ma l’intervento non è stato ammesso al contributo in questione.

Con successiva delibera nel 2021 la Giunta approvava - in sola linea tecnica, al fine di partecipare al bando indetto dall’Istituto per il credito sportivo denominato “Sport missione comune” - il progetto definitivo dei “lavori per la sostituzione del sistema di filtraggio della piscina di via Galliano e adeguamento del relativo impianto elettrico” per l’importo complessivo di euro 415.000. Anche questa domanda non è stata ammessa al contributo.

L’attuale amministrazione il primo settembre, con delibera, approvava in sola linea tecnica, al fine di partecipare al bando indetto dall’Istituto per il credito sportivo denominato "Sport missione comune" - anno 2022, il progetto definitivo dei lavori di rifacimento dell’impianto di filtrazione del centro federale di alta specializzazione "Alberto Castagnetti" per un importo totale di 450.000.

A seguito della riorganizzazione delle competenze, il progetto è oggi in capo alla Direzione Sicurezza Luoghi di Lavoro – Impianti Tecnologici. La Direzione sta procedendo ad un aggiornamento dei costi, dovuto all’aumento dei prezzi sul mercato e, in collaborazione con i responsabili nazionali dell’impiantistica F.I.N., sta predisponendo il capitolato per procedere con l’appalto integrato nel più breve tempo possibile.

Per completezza, informo che il 14 novembre si è verificato un guasto alle valvole ed allo scambiatore della vasca da 50 metri che ha portato ad un abbassamento della temperatura dell’acqua tale da rendere impossibile l’utilizzo della vasca stessa. La Direzione Sicurezza Luoghi di Lavoro – Impianti Tecnologici, attraverso la ditta Engie, è intervenuta e sta provvedendo, anche in questo caso in collaborazione con i tecnici del Centro Federale, all’acquisto delle piastre dello scambiatore e delle valvole per rimettere in funzione l’impianto e rendere riutilizzabile la vasca. Al momento l’attività è stata dirottata sulla vasca da 25 metri. L’intervento sullo scambiatore sarà effettuato nella giornata di lunedì prossimo e quindi, da quanto riferito dai tecnici FIN, si prevede che la vasca da 50 metri sarà rimessa in funzione nella giornata di martedì».