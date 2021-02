Guardrail e spartitraffico, parte la sostituzione in 50 strade di Verona

Nel primo blocco dei lavori, cantieri avviati in Via Novara, Via Binelunghe e Via Pigozzo, Via Dei Colli, Via Barucchi, Via Caroto e Via Castel S. Felice, Via Benini e Via Mantovana

Entro giugno, saranno sostituiti guardrail e spartitraffico in circa cinquanta strade di Verona. Da oggi, 8 febbraio, prende il via l'ampio programma d'interventi per il cambio o la nuova realizzazione di guardrail e spartitraffico nei tratti stradali più pericolosi. L'opera sarà ultimata entro l'inizio dell'estate e riguarderà molti tratti stradali, comprese alcune vie extraurbane.

In questi primi giorni, sarà effettuato il primo blocco dei lavori, con cantieri avviati in Via Novara, Via Binelunghe e Via Pigozzo, Via Dei Colli, Via Barucchi, Via Caroto e Via Castel S. Felice, Via Benini e Via Mantovana. Nei tratti interessati dai lavori, se necessario, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo.

Da lunedì 15 febbraio, i lavori si sposteranno sulla tangenziale T4-T9, nei tratti di strada prima e dopo il sottopassaggio della galleria ferroviaria; allo svincolo d'uscita per il quartiere Stadio e all'uscita per Trento-Brescia. Per consentire i lavori sulla tangenziale, solo nei tratti interessati dal cantiere, sarà effettuato il restringimento della carreggiata, con viabilità dei veicoli solo su una corsia di marcia.

«Un piano allargato di interventi per la messa in sicurezza delle strade comunali - ha spiegato l'assessore alle strade Marco Padovani - In circa cinque mesi saranno effettuati, con diversi cicli di cantierizzazione, lavori per la sostituzione di guardrail e spartitraffico su circa una cinquantina di tratti stradali particolarmente compromessi. Un ulteriore sforzo da parte dell'amministrazione, costantemente impegnata nell'avviare interventi volti a migliorare la sicurezza delle strade cittadine più ammalorate».