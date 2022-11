Direttore dei Musei Civici di Verona, sospetti sul bando. Finanzieri in Comune

Un esposto anonimo presentato alla Procura di Verona ha messo in moto le indagini sulla selezione pubblica bandita l'anno scorso dal Comune per trovare il direttore dei Musei Civici. Come riportato da L'Arena, i militari della guardia di finanza sono entrati ieri, 2 novembre, a Palazzo Barbieri per acquisire tutta la documentazione riguardante il bando poi vinto dall'attuale direttrice Francesca Rossi.

Una vittoria che per alcuni risultò scontata. Fin dalla sua pubblicazione, infatti, il bando attirò dei sospetti. In particolare, l'allora consigliere comunale di Traguardi Tommaso Ferrari, oggi assessore, scrisse che il bando non sembrava «essere stato orientato ad attirare la partecipazione di una vasta platea di concorrenti qualificati». Ferrari si concentrò soprattutto su un passaggio della gara pubblica, quella in cui veniva specificato che «nei titoli di servizio verrà tenuto in particolare conto del personale che ha esercitato funzioni dirigenziali all'interno dell'ente valorizzando inoltre l'attività dirigenziale svolta nel posto messo a concorso». In pratica, la commissione che avrebbe svolto la selezione avrebbe «tenuto conto» di coloro che in passato avevano svolto il ruolo di direttore. Ruolo che appunto era stato ricoperto da Francesca Rossi.

«Il dubbio è che si tratti di un bando cucito su misura per restringere la possibilità che arrivino candidature esterne», aggiunse Tommaso Ferrari, a cui replicò l'allora assessora alla cultura Francesca Briani parlando di «caccia alle streghe» e sottolineando come il regolamento comunale prevedesse punti in più nelle selezioni per chi avesse lavorato nel Comune.

La polemica politica non proseguì dopo quel botta e risposta, ma l'esposto presentato in Procura dimostra che la vicenda in realtà non è chiusa ed ora saranno i finanzieri a vagliare le carte per scoprire se si sia trattato di un "bando su misura" oppure no.