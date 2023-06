Guardia costiera nelle scuole per diffondere il rispetto di mare, laghi e ambiente

Con la fine dell'anno scolastico si è conclusa anche per la guardia costiera del Lago di Garda l'attività di informazione per la sicurezza della balneazione partita nell'aprile scorso. In questi tre mesi, i guardiacoste hanno organizzato 16 incontri formativi in istituti scolastici di Lonato, Garda, Salò, Nago-Torbole, Lazise, Montichiari, Bardolino e San Felice del Benaco. Oltre 1.500 gli alunni, soprattutto di scuole elementari, che hanno partecipato alle conferenze formative e alle visite guidate dei mezzi navali assegnati alla guardia costiera. Tutte iniziative mirate al rispetto del mare, dei laghi e dell’ambiente.

Particolare importanza è stata data ai comportamenti opportuni da seguire andando in spiaggia o al lago, mediante la consegna di volantini sui quali sono stati riportati utili consigli per trascorrere una serena stagione estiva.

Ministero dell'istruzione e guardia costiera hanno così collaborato per promuovere e sviluppare negli istituti scolastici la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. L’importante momento formativo ha avuto anche l’obiettivo di indirizzare i più giovani ad abitare il mondo in modo nuovo e rispettoso, ponendo l’attenzione sui temi ambientali ed alla sostenibilità, così da aumentare, di riflesso, la cultura del mare e, in questo caso, dei laghi.

Inoltre, proseguirà anche nel periodo estivo l’attività di sensibilizzazione della guardia costiera del Lago di Garda, con appositi "Info point" serali, che verranno organizzati sui lungolago maggiormente frequentati dai turisti, con banner illustrativi ove saranno riportati i consigli utili ai bagnanti e ai diportisti.