Cento anni di Bauli, un secolo di bontà: per il centenario dalla fondazione del gruppo un francobollo speciale

Anniversario storico per il Gruppo Bauli. Nella giornata di oggi, il Gruppo Bauli ha celebrato il centenario dalla sua fondazione. Era infatti il 1922 quando Ruggero Bauli aprì un piccolo laboratorio artigianale a Verona, puntando sulla ricetta tradizionale del pandoro.

Oggi, tre generazioni dopo, Bauli è una vera e propria eccellenza del made in Italy, leader nel settore delle ricorrenze e player affermato nel segmento dei prodotti a consumo quotidiano, noto in Italia e all’estero, con circa 1.700 dipendenti nel mondo, 7 siti produttivi e un ampio portafoglio di prodotti che comprende marchi come Bauli, Doria, Motta, Alemagna e Bistefani. Nella straordinaria cornice della Biblioteca Capitolare di Verona - luogo simbolo dell’impegno del Gruppo verso la propria comunità grazie al sostegno alla Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona, la biblioteca più antica al mondo ancora in attività - il presidente Michele Bauli ha raccontato la storia e il percorso di crescita del Gruppo e gli obiettivi per i prossimi 100 anni.

Bauli, foto storica - foto via Ufficio stampa Gruppo Bauli

«Avere l’opportunità di celebrare oggi questo traguardo così straordinario, mi rende particolarmente orgoglioso - commenta Michele Bauli, presidente del Gruppo Bauli - Pensare che come azienda familiare abbiamo attraversato cento anni di storia italiana, testimoniando anche diversi momenti di grande difficoltà e contribuendo, nel nostro piccolo, a rendere il nostro Paese una vera e propria eccellenza nel mondo, non può che rendere me, così come tutta la famiglia Bauli, commosso e fiero. Un traguardo che non sarebbe stato possibile senza i lavoratori e le lavoratrici che con il loro talento, la loro passione e la loro creatività, realizzano quei prodotti semplici e buoni per cui siamo ormai conosciuti in Italia così come nel resto del mondo. È partito tutto dal sogno di un pasticcere, mio nonno Ruggero, che con impressionante tenacia e capacità di visione ha dato il via alla storia di un pezzo dell’imprenditoria italiana, un pezzo che abbiamo ereditato con grande cura e rispetto della tradizione insieme alla volontà di innovare guardando al futuro. È questo l’approccio che adotteremo anche per i nostri prossimi cento anni».

Presidente Michele Bauli - foto via Ufficio stampa Gruppo Bauli

Per condividere con il grande pubblico la narrazione delle pietre miliari di una storia lunga centenaria, l’azienda ha realizzato due prodotti divulgativi di grande valore. Il primo è un docufilm sulla propria storia secolare, prodotto da TIMVision e disponibile sulla piattaforma nonché sul sito e sui canali social del Gruppo a partire dalla giornata di domani, 28 ottobre 2022, con le interviste al Presidente del Gruppo Michele Bauli e alle persone che ogni giorno contribuiscono al successo dell’azienda. Mentre il secondo è un volume celebrativo, firmato da Franco Maria Ricci Editore, che ripercorre, attraverso episodi e immagini storiche inedite, le tappe che hanno condotto Bauli in vetta al mercato italiano. Il volume è disponibile e liberamente consultabile sul sito del Gruppo Bauli: https://www.bauligroup.com/it.

Bauli - foto via Ufficio stampa Gruppo Bauli

In occasione dell’evento odierno, ha inoltre avuto luogo la cerimonia dell’annullo del francobollo dedicato al Centenario del Gruppo Bauli, appartenente alla serie tematica "Le eccellenze del sistema produttivo ed economico" ed emesso dal ministero dello Sviluppo Economico (valore della tariffa B pari a 1,20 euro e tiratura di trecentomilaquindici esemplari). Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura a cura di Bauli S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La vignetta riproduce l’iconico pandoro di Verona Bauli su cui svetta, in alto, il logo dell’azienda alimentare italiana realizzato in occasione del centenario. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Verona.

Francobollo centenario Bauli 2022 - foto Ufficio Stampa Poste Italiane