Obbligo di green pass per gli universitari da settembre, Udu Verona: «Sia garantito a tutti il diritto allo studio»

Dopo la decisione del Consiglio degli ministri che ha stabilito, a partire dall'1 settembre, venga estesa l'obbligatorietà del green pass per l'accesso a tutte le strutture universitarie, è giunta la reazione dell'Unione degli Universitari-Udu Verona: «Chiediamo che il diritto allo studio sia garantito a chiunque. Proprio per questo motivo ci auguriamo che sia sempre più facile e accessibile la vaccinazione per tutti e tutte e che si prosegua con la possibilità di offrire tamponi gratuiti, battaglia per cui ci eravamo già mossi attivando una convenzione per ottenere tamponi a prezzi calmierati».

Deborah Fruner, coordinatrice di Udu Verona, poi aggiunge: «Vaccinarsi è un dovere verso di noi e anche nei confronti di chi, a causa di situazioni cliniche complicate, non può schermarsi dal virus con il vaccino. A queste persone va il mio pensiero e l'appello affinché anche il loro diritto allo studio venga tutelato. Arrivare all'immunità di gruppo è un gioco di squadra che non giova solo a chi si vaccina, ma a tutto il paese, e noi giovani abbiamo dimostrato una maturità esemplare, tant'è che in ateneo non si sono registrati focolai nelle aule durante le lezioni del secondo semestre».

«In Veneto la fascia dei miei coetanei, tra i 20 e i 29 anni, ad oggi è vaccinata con una dose al 60%. È un grande segnale di responsabilità, che dimostra che non appena è stato possibile prenotare il vaccino siamo corsi a farlo», afferma a sua volta Stefano Ambrosini, presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Verona, che conclude: «Mi auguro che chi manca ancora all'appello capisca il valore di questo gesto d'amore per sé e per tutta la società. Sono sicuro che all'interno delle mura dell'università, casa della scienza e quindi in prima linea nella risposta alla pandemia che ci ha colpito, la comunità studentesca non avrà dubbi e arriverà prontamente vaccinata per rientrare nelle aule in sicurezza a ottobre».