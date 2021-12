«Autisti indisponibili per assenza di Green Pass», Atv sospende decine di corse

Atv ha cercato di ridurre i disagi concentrando le cancellazioni nelle corse notturne, ma tra ieri e oggi, 8 e 9 dicembre, si è ripresentato il problema della carenza di personale all'interno dell'azienda del trasporto pubblico veronese. Un'azienda che, in alcuni giorni, non riesce a garantire il servizio promesso ai cittadini.

Nella giornata dell'Immacolata, sono state sospese 11 corse notturne delle linee 90, 96 e 97. Le sospensioni di oggi sono invece una settantina e riguardano le linee 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 ed una corsa extraurbana della linea 158.

I motivi del disservizio sono le assenze dei dipendenti, alcune delle quali giustificate da una reale malattia. Altre, invece, pare siano dovute alla certificazione verde, come spiegato dalla stessa Atv: «Mancata disponibilità di personale di guida per assenza di Green Pass». Questa è la motivazione comunicata dall'azienda, che aggiunge: «Analoghi disagi potranno verificarsi anche nei prossimi giorni».

Insomma, non tutti gli autisti di Atv sarebbero in regola con il Green Pass, anche se pare che la loro presenza sia minima all'interno dell'organigramma complessivo. Un Green Pass che, nella sua versione base (quindi ottenibile tramite guarigione, vaccino o tampone negativo al coronavirus), è diventato obbligatorio anche per viaggiare sugli autobus e le prime giornate di controlli sono trascorse senza gravi intoppi.

Serve, però, personale in Atv. E non solo autisti col Green Pass per evitare che altre corse siano sospese, ma anche addetti al controllo dei passeggeri, per individuare chi viaggia senza biglietto o senza certificazione verde.