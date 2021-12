Giorno 1 del Green Pass sui bus, controlli a Porta Nuova dalle 6 del mattino

Oggi, 6 dicembre, è il primo uno del cosiddetto Super Green Pass. Da oggi sono cambiate le regole sulla certificazione verde, la quale è diventata necessaria anche per salire sugli autobus del trasporto pubblico locale. Per salire sui bus di Atv, dunque, non basta avere biglietto o abbonamento, ma bisogna avere anche il Green Pass. Non è comunque richiesto il Green Pass "rafforzato", ovvero quello che si ottiene con vaccinazione o guarigione. Sia per le corse urbane che per quelle extraurbane basterà avere la certificazione verde "semplice", quella cioè che viene rilasciata anche dopo l'esito negativo ad un tampone molecolare o antigenico.

Atv ha predisposto controlli per anche sul Green Pass. Controlli che sono scattati già alle 6 di questa mattina alla stazione di Verona Porta Nuova, come riportato da Ansa. Alle operazioni collaborano anche le forze dell'ordine e tutto si è svolto regolarmente, senza proteste o tensioni. Poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti di polizia locale sono stati coinvolti nelle procedure di accertamento, insieme ai controllori di Atv.

Ed oltre che in Porta Nuova, i controlli si sono concentrati anche in un altro importate snodo per gli autobus, Piazzale Stefani, dove centinaia sono state le verifiche sui viaggiatori.