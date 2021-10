Non solo tamponi, aumentate richieste dei certificati di malattia ai medici di base

«Ci sono piccoli gruppi di No Vax, supportati in alcuni casi da studi legali, che cercano in ogni modo di ottenere dai medici di famiglia dei certificati di esenzione per avere il Green Pass evitando il vaccino e il tampone». A spiegarlo ad Ansa è stato Silvestro Scotti, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg).

Per Scotti i casi non sarebbero tanti e si concentrerebbero soprattutto nelle regioni del Nord Italia, Veneto compreso. Un problema che già era stato segnalato a livello regionale e locale nell'agosto scorso e che con la progressiva estensione del Green Pass obbligatorio si sta facendo sempre pressante. «Addirittura, in più occasioni - ha aggiunto Scotti - i pazienti si sono presentati dal medico di base con un foglio chiedendo al professionista di firmare e prendersi la responsabilità nel caso in cui dopo la somministrazione del vaccino avessero avuto dei problemi. Ma nessun medico ha firmato».

Il segretario nazionale della Fimmg ha poi commentato, sempre ad Ansa, la crescita del numero dei certificati per malattia avvenuta dal 15 ottobre scorso. Da poco meno di una settimana, infatti, per accedere al posto di lavoro è necessaria la certificazione verde e questo ha fatto aumentare la richiesta di tamponi. Ma sono aumentate anche le chiamate ai medici di base per le richieste di certificati di malattia. Per Scotti questo è riconducibile anche all'abbassamento delle temperature e all'arrivo dei virus stagionali. Insomma, sempre più cittadini chiedono il certificato di malattia perché sono effettivamente malati e non possono andare al lavoro.

In Veneto e nel Veronese, però, vengono segnalati casi di richieste improprie, avanzate con toni inopportuni ai medici di famiglia. Insomma, attraverso messaggi, telefonate e visite, qualche paziente avrebbe provato a chiedere il certificato di malattia perché altrimenti avrebbe dovuto vaccinarsi contro il coronavirus oppure avrebbe dovuto fare il tampone. E come nelle richieste di esenzione dal vaccino, pare ci sia sempre un aiuto legale per la formulazione delle richieste ai medici di base. Richieste che arrivano a decine ogni giorno e che i medici faticano a gestire, anche perché Silvestro Scotti ha ragione nel dire che sono arrivate le malattie di stagione. Quindi, tra i tanti pazienti che chiedono il certificato di malattia ci sono i veri malati. Ma essendoci così tante richieste, non è facile per i medici di medicina generale individuare coloro che cercano il certificato solo come scappatoia al Green Pass. Per i certificati di esenzione dal vaccino era molto più facile dare una risposta ai pazienti, anche a quelli più minacciosi. Con i certificati di malattia, la discrezionalità è più ampia, e quel rapporto di fiducia tra medico e paziente che già si era indebolito ora rischia di rompersi definitivamente.

E ai medici di famiglia ha espresso sostegno, ringraziamento e solidarietà, la senatrice veneta di Italia Viva Daniela Sbrollini, la quale chiede anche tutela per i camici bianchi. «I medici di base non possono essere lasciati soli a difendersi dalle insistenze dei pazienti - ha detto Sbrollini - Ancor di più da eventuali offese e minacce, quando si verificano. Non esiste che un paziente detti la diagnosi ad un medico. Non esiste che si faccia stalking e che si arrivi alle minacce. Ci sono medici che lavorano da soli con una vasta platea di mutuati. Lasciarli soli è pericoloso, ingiusto e insopportabile. Sicuramente l'ordine dei medici saprà tutelarli in ogni sede».