Il Grande Teatro è pronto a ripartire in sicurezza a Verona: abbonamenti pronti alla vendita

Era una speranza, ora è realtà: inizia la vendita di abbonamenti e biglietti per la stagione 2021 del Grande Teatro.

La storica rassegna del Comune di Verona, organizzata in collaborazione con il Teatro Stabile di Verona, è pronta a ripartire. L’inaugurazione ufficiale sarà martedì 19 ottobre con il maldicente don Marzio, protagonista della Bottega del caffè di Goldoni, nell’interpretazione di Michele Placido. E poi arriveranno grandi registi e grandi attori che porteranno nella nostra città il meglio della scena nazionale, tra cui Laura Morante, Monica Guerritore, Gigio Alberti, Maria Amelia Monti e Alberto Giusta.

Primi tra tutti saranno messi in vendita gli abbonamenti, che dovranno essere ‘adattati’ alle nuove capienze ridotte, in ottemperanza alle normative per la sicurezza di pubblico, attori e maestranze tecniche.

EX ABBONATI - Da martedì 7 al 23 settembre sarà aperta la vendita per gli abbonati della stagione 2019-20 che avranno la prelazione sulla scelta del posto. Dati i distanziamenti previsti dalle normative non sarà possibile garantire la conferma della ‘solita’ poltrona che rimarrà comunque in anagrafica per quando la capienza del teatro tornerà alla normalità. Per la stagione 2021 la conferma dell’abbonamento comporterà una nuova assegnazione del posto scegliendo non tra sei ma tra sette turni. Per ovviare alla riduzione di spettatori a causa del distanziamento, è stata infatti aggiunta la rappresentazione del sabato pomeriggio alle ore 16.

DOVE - Gli abbonamenti saranno in vendita al Teatro Nuovo (da lunedì a sabato, ore 15.30-19.30, piazza Viviani 10, tel. 0458006100) e a Box Office (da lunedì a venerdì, ore 9.30-12.30 e 16-19, via Pallone 16, 0458011154). Il primo giorno, sia al Nuovo che a Box Office la vendita inizierà alle ore 15.30. Per evitare possibili assembramenti, saranno consegnati i numeri per una lista d’attesa. La consegna dei numeri inizierà alle ore 14.30, un’ora prima dell’apertura delle biglietterie. Chi è in possesso dei voucher potrà utilizzarli solamente alla biglietteria del Teatro Nuovo. Durante l’attesa del proprio turno dovrà essere mantenuto il distanziamento interpersonale. Per aggiornare le anagrafiche e per agevolare la rintracciabilità qualora ce ne fosse bisogno, sarà richiesta la compilazione di un modulo con i dati precisi dell’abbonato. Anche nel caso di acquisti-conferme di abbonamenti di persone che hanno delegato altri per l’acquisto. I prezzi degli abbonamenti sono rimasti quelli delle passate stagioni, riproporzionando ovviamente la cifra su sei titoli anziché su otto. Per il dettaglio consultare i siti www.comune.verona.it e www.teatrostabileverona.it.

NUOVI ABBONATI - Il periodo dal 28 settembre al 7 ottobre sarà dedicato ai nuovi abbonamenti, con le stesse modalità e con gli stessi orari alla biglietteria del Teatro Nuovo e a Box Office. Anche il 28 settembre saranno consegnati i numeri per la lista d’attesa dalle ore 14.30.

BIGLIETTI - Martedì 12 ottobre inizierà infine, sempre alla biglietteria del Teatro Nuovo e a Box Office, la vendita dei biglietti. I ticket saranno disponibili anche online su www.boxol.it/boxofficelive e www.boxofficelive.it.

Si ricorda che, in ottemperanza ai protocolli, per l’accesso agli spettacoli sarà necessario il Green Pass che sarà controllato all’ingresso, insieme alla temperatura corporea. I posti saranno distanziati e a scacchiera, e dovrà essere indossata la mascherina per tutta la permanenza, anche una volta seduti.