Arena in mondovisione per la festa al canto lirico patrimonio dell'umanità

Questa sera, 7 giugno, gli occhi ma soprattutto le orecchie del mondo saranno puntati sull'Arena di Verona. A partire dalle 20.30, l'anfiteatro scaligero ospita la serata che celebra il riconoscimento del canto lirico italiano come patrimonio immateriale dell'umanità tutelato dall'Unesco. Lo spettacolo ha come titolo "La Grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanità" ed inaugura l'edizione 101 dell'Arena di Verona Opera Festival, la quale prende il via domani con la Turandot di Giacomo Puccini. A trasmettere in mondovisione l'evento di stasera sarà la Rai Uno e in Arena sono attese le più alte cariche dello stato a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni.

La serata è stata organizzata dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Arena, e vede in scena interpreti internazionali del calibro di Anna Netrebko, Eleonora Buratto, Rosa Feola, Aigul Akhmetshina, Jonas Kaufmann, Renè Barbera, Juan Diego Flórez, Nicola Alaimo, Luca Salsi e Ludovic Tézier. Ad accompagnarli un'orchestra composta da 160 elementi e un coro di 300 artisti provenienti da diverse fondazioni lirico-sinfoniche italiane e diretti dal maestro Riccardo Muti.

Il programma prevede una rassegna dei brani più amati di compositori come Puccini, Rossini, Verdi, Donizetti, Bellini, Mascagni, Leoncavallo e Giordano. E sono previste anche le performance di danza di Roberto Bolle e Nicoletta Manni. Mentre la conduzione dello spettacolo è stata affidata ad Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti.

Per il Comune di Verona saranno presenti il sindaco Damiano Tommasi, anche in veste di presidenti di Fondazione Arena, la vicesindaca Barbara Bissoli, le assessore Elisa La Paglia, Stefania Zivelonghi, Marta Ugolini e Luisa Ceni, l'assessore Italo Sandrini e il presidente del consiglio comunale Stefano Vallani. Per la Regione Veneto ci sarà anche il presidente Luca Zaia, che ha inviato questo messaggio di benvenuto al presidente della Repubblica Mattarella: «In questa serata speciale, da cui prende il via la centunesima edizione del festival areniano, celebriamo non solo la bellezza della musica lirica, ma anche i valori identitari della nostra storia che essa rappresenta. E il suo intervento evidenzia l’importanza culturale e storica dell’Arena di Verona, un luogo iconico che da secoli è simbolo di arte, musica e tradizione. Inoltre, conferisce valore e prestigio ad una manifestazione unica che passerà alla storia, trasmessa in mondovisione e diretta dal grande maestro Riccardo Muti. La sua visita rafforza il nostro impegno a promuovere la cultura e a valorizzare il nostro patrimonio artistico. E l'opera lirica, forma d’arte che combina musica, teatro, scenografia e costumi, è un’eccellenza con radici storiche profonde, connaturata all’essenza stessa della nostra storia e del nostro dna culturale, che poi ha contagiato il mondo intero».