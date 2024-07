Grande caldo nei cantieri. «Attenzione a salute e sicurezza degli operai»

La pioggia della notte scorsa, 19 luglio, ha aiutato a rinfrescare la provincia di Verona. Il caldo da bollino rosso si è concentrato solo nella giornata di ieri e per il fine settimana sono attese temperature estive ma non soffocanti.

Temperature che nei giorni scorso hanno anche superato i 35 gradi e che hanno reso molto difficili le condizioni di lavoro per gli operai edili. «Per loro sono necessarie la massima attenzione e l'applicazione di ogni condizione di sicurezza», hanno dichiarato Saverio Alberti di Feneal Uil, Andrea Antonelli di Fillea Cgil e Alberto Franzo di Filca Cisl.

«A fronte dei primi interventi di emergenza che sembrerebbero essere già stati prestati a seguito di preoccupanti colpi di calore, è necessario che le aziende adottino tutti le misure utili tese ad abbattere il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, compreso il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria con causale "eventi meteo"», hanno aggiunto i responsabili dei tre sindacati locali, i quali ricordano che nei cantieri edili è possibile ricorrere alla cassa intergrazione guadagni ordinaria nel caso in cui il termometro superi i 35 gradi ma anche con temperature inferiori quando percepite come elevate, come ad esempio avviene in particolari lavorazioni o con un elevato tasso di umidità.