Granchio blu in vendita al supermercato. Guarda: «Sicuri faccia bene mangiarlo?»

Pescarlo, commercializzarlo, cucinarlo e mangiarlo. Al momento sembra questa l'unica procedura per contrastare il proliferare del granchio blu. Questo particolare tipo di granchio è di origine atlantica e la sua presenza nel Mediterraneo è segnalata da una settantina d'anni. Una presenza che però è stata particolarmente fastidiosa solo da questa estate, quando il granchio blu ha provocato danni all'itticoltura e alla pesca dell'Alto Adriatico. Un problema che sembrava distante dalla provincia di Verona, ma alcuni esemplari di granchio blu sono stati visti lungo il Po e questo testimonia una risalita che potrebbe giungere fino al Lago di Garda.

Per evitare l'arrivo di specie non autoctoni negli ecosistemi locali è stato proposto di sanificare carene e motori delle barche. Una proposta condivisibile, che però non risolve l'attuale presenza invasiva del granchio blu in Veneto. E quindi non rimane altro da fare che pescarlo e mangiarlo come si fa con gli altri granchi. Una soluzione abbracciata anche da alcuni chef che si sono inventati dei menù gourmet a base di granchio blu. Ma anche senza andare al ristorante, è possibile trovare il granchio blu anche al supermercato per poterlo cucinare e mangiare in casa.

Ad esempio, in tutte le pescherie dei punti vendita Despar, Interspar ed Eurospar del Veneto, il granchio blu è in vendita e viene considerato un prodotto dalle alte qualità alimentari e versatile dal punto di vista culinario. Una scelta commerciale, quella fatta da questi supermercati, che vuole anche essere un gesto concreto per venire incontro alle pesanti ripercussioni e agli ingenti danni subiti dalla filiera ittica, colpita dall’avvento e dalla diffusione di questo invasivo esemplare, che danneggia la produzione di vongole, cozze e di altre specie ittiche. Giovanni Taliana, direttore regionale Aspiag Service per il Veneto, ha infatti commentato: «La vendita del granchio blu vuole essere una testimonianza della nostra capacità di unire la commercializzazione di un prodotto di reale qualità alle necessità impellenti dei nostri fornitori, che si trovano loro malgrado coinvolti in quella che è stata definita una vera e propria piaga ambientale».

«Ma siamo certi che faccia bene mangiare il granchio blu?». Il dubbio è venuto alla consigliera regionale di Europa Verde Cristina Guarda, che ha presentato un'interrogazione per ottenere garanzie di sicurezza alimentare dalla Regione Veneto. «Da tempo la Regione non effettua il monitoraggio e la valutazione del rischio sulla presenza di contaminanti ambientali di origine antropica nei molluschi bivalvi allevati o pescati in Veneto - ha spiegato Guarda - Si tratta di dati assai importanti, considerando che vongole e mitili sono ritenuti accumulatori di sostanze inquinanti. Di conseguenza, i nostri allevatori non possono contare sull’apporto di dati scientifici da utilizzare, ad esempio, nella classificazione delle aree di produzione e raccolta dei bivalvi e nelle rispettive attività di vigilanza e di tutela della salute pubblica. Considerato che il granchio blu è un noto predatore di vongole, molluschi bivalvi soggetti agli effetti dell’accumulo di sostanze inquinanti, vi è il fondato rischio che esso diventi a sua volta veicolo di sostanze nocive alla salute dell’uomo. Soprattutto tenendo conto che il granchio preda anche in aree non classificate come aree di allevamento, quindi non soggette a controlli sulla base di specifici parametri».