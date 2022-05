Gran Guardia "in rosso" per sensibilizzare alla lotta contro la sclerosi multipla

Lunedì 30 maggio, in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, il Palazzo della Gran Guardia si accenderà di rosso. Anche il Comune di Verona aderisce infatti alla campagna di sensibilizzazione lanciata dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism).

L’illuminazione di rosso di piazze e monumenti italiani è un’occasione per far conoscere meglio e di più la malattia e le patologie correlate. Grazie alla ricerca, ora una persona affetta da sclerosi multipla può condurre, con appositi percorsi riabilitativi, una vita pressoché normale. Ad oggi, in Italia, sono 122 mila le persone affette da questa malattia, con un incremento annuale di circa 3.400 casi.

Nella stessa giornata, alle ore 10, Aism ha presentato alla Camera dei deputati il “Barometro della sclerosi multipla e delle patologie correlate 2022” e la “Agenda della sclerosi multipla e patologie correlate 2025” contenente le priorità di intervento per i prossimi anni. La ricorrenza è stata anche occasione per condividere e aderire alla rinnovata Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, già sottoscritta da oltre 60.000 persone.