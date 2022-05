In Gran Guardia ultimo appuntamento con gli incontri dei musei civici dedicato alla "Vittoria Alata" di Brescia

Martedì 3 maggio alle 17.30 in Gran Guardia, ultimo appuntamento con gli incontri dei Musei civici. La "Vittoria Alata di Brescia. Nuovi modelli di gestione per un patrimonio antico" è il tema scelto per l’evento di chiusura della stagione 2021-2022 delle conferenze dei Musei, che da ottobre a maggio ha visto la realizzazione di nove incontri.

Ospiti Stefano Karadjov direttore Fondazione Brescia Musei e Francesca Morandini conservatore delle collezioni e delle aree archeologiche Fondazione Brescia Musei. La Vittoria Alata di Brescia è uno straordinario bronzo di età romana (metà del I secolo d. C.) portato alla luce nel 1826 presso il tempio capitolino dell'antica Brixia insieme a numerosi altri preziosi reperti.

Per la città di Brescia la statua è un simbolo che attraversa il tempo ed è uno dei capilettera del patrimonio archeologico italiano. L'occasione di un intervento di restauro, ad opera dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze tra il 2018 e il 2020, e di un progetto di ricerca interdisciplinare, hanno permesso di approfondire la conoscenza di quest’opera e di articolare intorno ad essa un palinsesto di attività che hanno coinvolto la città intera. Il progetto, promosso da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, ripercorre i fasti della sua scoperta a distanza di tempo.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili e non è necessario prenotare. Tutte le informazioni sul sito dei Musei civici.