Sicurezza stradale, stanziamento di oltre un milione di euro dalla Regione Veneto

Su proposta della vicepresidente Elisa De Berti, la giunta della Regione Veneto ha approvato una delibera che dà il via libera alla graduatoria del bando 2021 per interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale lungo la rete viaria comunale. Gli scopi sono di migliorare e ammodernare le strutture già esistenti e rendere più funzionale il raggiungimento di siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica.

«La delibera approvata consente lo stanziamento di 1 milione e 300mila euro che permetterà lo scorrimento dei primi 30 Comuni beneficiari in graduatoria e avvierà l'iter per l’assegnazione dei finanziamenti - ha spiegato De Berti - La sicurezza stradale continua ad essere una delle priorità della Regione: in questo caso l’ammodernamento delle strutture esistenti e il legame con ambiente, cultura e turismo rappresenta un elemento da cui si potrà trarre indubbiamente vantaggio in futuro».

Delle 178 domande pervenute in Regione, 153 sono risultate idonee al finanziamento. La graduatoria resterà valida per un biennio dalla sua approvazione. In tale periodo potranno essere individuati altri interventi da finanziare nel caso in cui ci fosse disponibilità economica.

LA GRADUATORIA DEL BANDO

Tra i primi 30 territori che riceveranno i fondi regionali ce ne sono tre della provincia di Verona. A Roveredo di Guà, per la realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale in Via Dossi, la Regione stanzierà oltre 35mila euro. A Isola Rizza, Via Primo Maggio e Via XXV Aprile saranno riqualificazione anche grazie ai quasi 50mila euro della Regione Veneto. E a Negrar di Valpolicella, parte del marciapiede di Via Stella sarà rifatto per rendere la strada accessibile ai disabili. Per questo intervento, la copertura delle spese da parte della Regione ammonta a più di 57mila euro.