Dalla parrocchia di San Giovanni Battista, il gruppo più numeroso verso la Gmg di Lisbona

Tornei di calcio, vendite di torte o di fiori per la festa della mamma e anche uno speciale pranzo di San Valentino. È con tanta creatività ed ingegno che, nei mesi scorsi, 34 giovani della parrocchia di San Giovanni Battista, a Tomba Extra nel quartiere di Borgo Roma, si sono guadagnati la partenza in pullman per Lisbona. Il gruppo è il più numeroso tra quelli della diocesi di Verona a partecipare alla Giornata mondiale della gioventù. E il loro viaggio è cominciato domenica scorsa, 30 luglio, da San Giovanni Lupatoto, subito dopo la messa con il vescovo Domenico Pompili.

I fondi raccolti dai ragazzi di Verona Sud hanno potuto abbassare di molto la quota di partecipazione per ognuno dei partecipanti in quella che per loro rappresenta la prima esperienza di incontro internazionale con il Papa e con i coetanei di tutto il mondo nell'evento in programma questa settimana a Lisbona. «Con un po' di creatività ci siamo dati da fare per raccogliere un po' di fondi e facilitare la nostra presenza - ha raccontato Alessia, studentessa di 22 anni al terzo anno della facoltà di lingue straniere a Verona - Abbiamo consegnato fiori a domicilio, organizzato cene e pranzi a tema, ad esempio nella festa di San Valentino, e aperitivi al Circolo Noi. Ci siamo ingegnati a cucinare e vendere torte, gestito l’animazione dei bambini alla nostra sagra».

Alessia ha spiegato che la preparazione alla Gmg è stata anche un momento di forte aggregazione: «Ci siamo messi in relazione con la comunità, ad esempio a maggio abbiamo animato il rosario e abbiamo portato le intenzioni di preghiera di ammalati o persone in difficoltà a Madonna della Corona in un pellegrinaggio notturno a piedi - ha aggiunto la 22enne - E proprio al santuario abbiamo acceso un cero che porteremo a Lisbona come segno di fede».

Molto motivati i ragazzi di Tomba Extra nel partecipare all’esperienza di Lisbona, in viaggio verso il Portogallo con uno dei 16 bus che porteranno i 1.254 veronesi a Lisbona, mentre altri 10 giovani sono in Guinea Bissau per vivere una particolare Gmg in terra di missione. «Ho deciso di partecipare dopo aver ascoltato la testimonianza degli animatori più grandi quando sono tornati dalla precedente Gmg di Panama - ha fatto sapere Chiara, 20enne studentessa di medicina a Verona - Mi aspetto di vivere un’esperienza a 360 gradi dal punto di vista fisico, culturale e soprattutto spirituale. Desidero fortemente vivere insieme la bellezza della fede e vedere il volto gioioso della Chiesa insieme ai miei amici della parrocchia e insieme a tanti giovani da tutto il mondo che hanno voglia di stare insieme con entusiasmo».

«Sento forte il desiderio di rafforzare il rapporto con i miei altri amici del gruppo parrocchiale, anche nel campo della fede - ha detto Timothy, studente universitario di 22 anni iscritto alla facoltà di scienze chimiche a Padova - Significativo in questo è stato il pellegrinaggio a piedi in primavera al Santuario Madonna della Corona, che mi ha fatto scoprire il forte senso di appartenenza alla comunità».

Arianna, studentessa 19enne a scienze della formazione primaria a Verona, ha aggiunto: «Vorrei lasciarmi stupire da ogni piccola storia che mi capiterà di vivere sulla strada e a Lisbona, immersa in un mare di giovani da ogni parte del mondo».

E per vivere in maniera simpatica la Gmg, la 22enne Noemi, neolaureata in matematica a Verona, ha spiegato: «Chi ha vissuto la Gmg prima di noi ci ha consigliato di portare dei gadget e oggetti vari da scambiare con giovani di tutto il mondo. Ci siamo attrezzati di bandiere dell'Italia e di Verona, cappellini, braccialetti, collane e cerchietti».