Partiti i 35 veronesi che raggiungeranno la Gmg di Lisbona in canoa

Ieri, 29 luglio, primo giorno in canoa per i 35 ragazzi veronesi che stanno raggiungendo Lisbona per partecipare alla Giornata mondiale della gioventù, pagaiando sul fiume Tago. Partenza di buon mattino alle 6.30 da Villa Velha de Rodao, per arrivare dopo 18 chilometri a Fradel, a nordest di Lisbona. «Siamo in mezzo al nulla, una natura bellissima e selvaggia, e sta andando tutto benissimo. Una bellissima avventura, anche grazie alla preparazione e alla simpatia della nostra guida locale, Gonzalo, che in passato ha fatto canoa a livelli professionistici ed ora svolge questo lavoro di accompagnatore turistico», ha raccontato Luca Melchiori, 22enne di Valeggio sul Mincio e studente universitario a Trento. Luca Melchiori è uno dei 35 veronesi che, su canoe da due posti, scenderanno verso Lisbona dove vivranno il loro incontro con un milione di giovani di tutto il mondo insieme a Papa Francesco.

Il gruppo è guidato da due sacerdoti, il vicario parrocchiale di Negrar don Claudio Tumolo ed il segretario del vescovo don Nicola Moratello.

Arrivati venerdì sera a Lisbona con volo da Milano-Malpensa, i 35 canoisti hanno preso confidenza con la vita di gruppo a Villa Velha de Rodao dove, all’imbrunire, hanno tenuto un momento di riflessione e di condivisione per prepararsi all’avventura. Sul posto erano già arrivati i volontari che assistono i giovani, con cucina da campo e il tutto necessario.

In un momento di riflessione, don Tumolo ha sottolineato il significato profondo di vivere un’esperienza di pellegrinaggio proprio con un mezzo e un luogo particolare, la canoa lungo un fiume: «In canoa si viaggia in coppia e questo significa che è necessario imparare il ritmo dell’altro, aiutarsi reciprocamente nei momenti di difficoltà - ha dichiarato il sacerdote - È inoltre un modo per mettersi in gioco e questo potrebbe essere destabilizzante, ma vi è chiesto di lasciare le vostre sicurezze e come, l’acqua che scorre del fiume, a non essere stagnanti ma in cammino, sempre oltre, sempre avanti, in ricerca di un approdo».

Non è la prima volta che il centro di pastorale giovanile organizza un’iniziativa di questo genere: già nella Gmg di Cracovia, in Polonia, nel 2016, venne organizzato un gruppo di pellegrini in canoa così come per il Giubileo dei giovani a Roma nel 2018. Complessivamente i canoisti veronesi percorreranno 100 chilometri in 6 giorni, per arrivare venerdì a Lisbona dove si uniranno agli oltre 1.200 veronesi che vivranno l’esperienza della kermesse giovanile.