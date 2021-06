Giuseppe Vicenzi nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lunedì, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Giuseppe Vicenzi, Cavaliere del Lavoro. Un inatteso, quanto gradito, dono di compleanno per il presidente dello storico gruppo dolciario veronese, che proprio domenica 30 maggio ha compiuto gli anni. Giuseppe Vicenzi, classe 1932, guida con grande passione l’azienda, avviata dalla nonna Matilde, dalla fine degli anni ’60 e l’ha portata ad essere una delle più note realtà di pasticceria italiana nel mondo.

«Ringrazio tutti coloro che hanno indicato il mio nome – ha detto il presidente Giuseppe Vicenzi – per l’alta onorificenza ricevuta, che mi ripaga del grande impegno e della dedizione che ho sempre cercato di mettere nel lavoro. Sono onorato di essere accanto a nomi così prestigiosi dell’imprenditoria nazionale.

Non ho mai rincorso nomine o cariche particolari, non sono il tipo – ha aggiunto il presidente Vicenzi – ma la sorpresa di questa notizia mi ha veramente emozionato».