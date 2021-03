Nuovo comandante alla stazione dei carabinieri di Villafranca: Giuseppe Moffa

Da lunedì scorso, 15 marzo, Giuseppe Moffa è il nuovo comandante dei carabinieri di Villafranca di Verona.

Originario di Riccia, in provincia di Campobasso, il sottufficiale è approdato nel territorio veronese nel 2000: dopo aver frequentato il corso di studi alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma, è stato trasferito come primo incarico a Sant’Ambrogio di Valpolicella. Durante questo periodo è riuscito ad emergere per le doti professionali e umane, tanto da superare il concorso interno per poter frequentare la Scuola Allievi Marescialli di Velletri. Nel 2012 è stato nominato maresciallo ed è stato trasferito a Castel d'Azzano dove è stato vicecomandante di stazione fino all'attuale nuovo incarico.