Sarà tutta al femminile la giuria della seconda edizione dell'International Salieri Circus Award

Per la prima volta nella storia dei festival circensi internazionali, la giuria dell'International Salieri Circus Award si tingerà di rosa e sarà composta interamente da donne. Le giurate saranno 14 professioniste di fama internazionale in rappresentanza delle principali istituzioni del mondo circense e dello spettacolo, provenienti da Paesi più diversi come Australia, Canada, Etiopia, Francia, Olanda, Perù, Principato di Monaco, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Ungheria.

«Non c'è disciplina circense - spiega il Direttore Artistico Antonio Giarola - in cui non abbiano primeggiato, in ogni parte del mondo, figure femminili di artiste di ogni epoca e di ogni Paese. Da Madame Saqui a Leona Dare, da Moira Orfei ad Annie Fratellini, da Elvira Guerra ad Anna Oakley, da Liana Orfei a Teresa Raluy e molte altre. Alcune diventarono delle vere e proprie star anche nel mondo del cinema. E numerose sono anche al giorno d'oggi le donne che si sono affermate, oltre che come artiste, anche come direttrici di circhi e di scuole di circo di tutto il mondo».

A fare da contorno agli spettacoli in programma, sarà allestita la mostra storica dal titolo "Le donne del Circo" a cura del CEDAC (Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi) che potrà essere ammirata nelle suggestive sale del Museo della Fondazione Fioroni di Legnago, dove saranno esposti anche materiali inediti mai usciti dagli archivi.

Numerose inoltre le artiste, singole o in coppia, che parteciperanno tra i 22 numeri in gara. E per la migliore interpretazione femminile sarà istituito uno speciale "Premio della Critica" assegnato dalla giuria stampa. Le prevendite per la seconda edizione sono aperte sul sito: www.saliericircus.it.