Hanno giurato fedeltà alla Repubblica i 118 agenti in prova formati a Peschiera

Nel piazzale dell'alzabandiera della scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda c’è stata la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana dei 118 frequentatori (29 donne e 89 uomini) del 216esimo corso.

Il corso è durato 6 mesi, durante i quali gli allievi hanno seguito le lezioni pratiche di: addestramento al tiro, tecniche operative nei servizi di polizia, difesa personale e guida dei veicoli nei servizi di polizia. Insegnamenti forniti loro insieme a quelli relativi alle tante materie dell’area giudico-amministrativa.

E in questo mese di luglio, gli agenti in prova hanno preso servizio nei reparti dove sono stati assegnati per i due mesi di tirocinio applicativo.

Alla cerimonia di giuramento sono stati presenti il sindaco di Peschiera del Garda Gaiulli; la vicario del prefetto di Verona Carlini; il primo dirigente Giuseppe Annichiarico, in rappresentanza del questore; il presidente e i soci della sezione di Peschiera dell'associazione nazionale Polizia di Stato (Anps), oltre ai familiari degli agenti in prova.

Ospiti della cerimonia sono stati Laura Roveri, che due giorni prima aveva portato la sua toccante testimonianza del tentato omicidio subito dal suo ex compagno nel 2014; Teresa Turazza, madre delle due Medaglie d’Oro al Valor Civile Massimiliano e Davide Turazza; e Tina Martinez Montinaro, moglie del caposcorta del giudice Falcone Antonio Montinaro. E proprio alla signora Montinaro, il sindaco di Peschiera del Garda ha consegnato una targa, a ricordo della cittadinanza onoraria concessale nello scorso mese di aprile.

Erano, inoltre, in prima fila, Nicola Angelucci, Palmiro Boccali, Freda Luigi, Mario Sannino e, al posto del padre Franco Orsi, la figlia Lorena; tutti ex poliziotti ultranovantenni, ai quali il direttore della Scuola Trevisi e il presidente dell'Anps di Peschiera Reccia hanno consegnato la moneta da 2 euro, commemorativa dei 170 anni della Polizia di Stato.

Trevisi ha spronato i suoi allievi a non arrendersi mai e a migliorarsi ogni giorno di più, anche grazie alle sconfitte e alle delusioni.

Infine, sono stati evidenziati i nomi dei primi tre classificati nella graduatoria della Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda: Jacopo Dringoli, Sasha Meschini e Otis Gobbi. E sono stati premiati i migliori nelle materie pratiche. Nella difesa personale, il migliore è risultato Vincenzo Di Martino; nella pratica delle armi e nel tiro il miglior agente in prova è risultato William Esposito Corcione; nelle tecniche operative l'agente in prova più bravo è stato Martino Castagnini e nella circolazione stradale e nell'impiego dei veicolo ha primeggiato l'agente in prova Greta Menicagli.