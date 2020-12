Scuola della Polizia di Stato: 63 allievi sono pronti per il Giuramento

Nelle mattinate di martedì 15 e lunedì 21 dicembre, con inizio alle ore 09.30, presso l’aula magna “Fratelli Turazza” della Scuola della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, avrà luogo il Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, in forma collettiva, dei due gruppi dei 63 frequentatori del 209° Allievi Agenti, provenienti dalla Sicilia e dalla provincia di Verona.

I giovani poliziotti, dopo una prima fase residenziale, durante la quale hanno seguito le lezioni pratiche di tiro, tecniche operative, difesa personale e guida, hanno proseguito la formazione a distanza basata, invece, sulle materie teoriche, al termine della quale sono nuovamente tornati presso la scuola, per le ultime incombenze, per il ritiro dell’armamento e dell’equipaggiamento, e infine per il giuramento.

Dal prossimo 16 e 22 dicembre, poi, i due diversi gruppi prenderanno servizio nei diversi reparti e uffici presenti su tutta la penisola, per iniziare a svolgere i 2 mesi di periodo di prova, al termine dei quali concluderanno il corso di 8 mesi complessivi, insieme agli altri 1450 allievi provenienti da tutte le altre scuole della Polizia di Stato d’Italia.

A causa dell’emergenza Covid-19, ovviamente, non avrà luogo la tradizionale cerimonia del “Giuramento Solenne”, che fra l’altro ormai da diversi anni veniva celebrata all’aperto, ma un più sobrio momento di Giuramento in forma collettiva, senza autorità, invitati, genitori, parenti o amici, se non la signora Maria Teresa Turazza, madre dei due agenti Massimiliano e Davide Turazza, Medaglie d’Oro al Valor Civile alla Memoria.

Proprio a causa dell’assenza delle numerose persone abitualmente presenti alle tradizionali cerimonie, le forze dell'ordine hanno pensato per la prima volta in assoluto di trasmettere il Giuramento in diretta Facebook attraverso la pagina della Questura di Verona, permettendo, così, a tutti i familiari e agli amici degli allievi e a chiunque fosse interessato di essere, ancora una volta e nonostante tutto, spettatori, seppur virtuali, di questo emozionante e importante momento.

Sono stati comunicati i nominativi dei primi tre classificati nella graduatoria della Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda e dei quattro Allievi Agenti, che si sono distinti nelle materie pratiche:

Agente in prova Calogero Piraino. Agente in prova Riccardo Giarola. Agente in prova Antonio Valenti.