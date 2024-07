Stop a case e centri commerciali, bocciati interventi della Variante 23 bis

La giunta di Verona, su proposta della vicesindaca e assessora all'urbanistica Barbara Bissoli, proporrà al consiglio comunale la non approvazione della Variante 23 bis, documento generato a seguito dell'approvazione della Variante 23 a Piano degli Interventi nel 2019. E l'urbanistica, argomento che era stato motivo di discordia per il piano di sviluppo della Marangona, torna a mettere d'accordo tutta la maggioranza.

Il voto della giunta di ieri, 19 luglio, ha dunque anche un effetto politico, ma il primo effetto sarà sul territorio, dove oltre 38mila metri quadrati di superficie non saranno edificati. Infatti, con la Variante 23, la precedente amministrazione aveva approvato sei emendamenti che impegnavano altrettante aree, per circa 38.600 metri quadrati di superficie, con destinazioni edificatorie commerciali, residenziali e produttive. E questo avrebbe trasformato tre aree con destinazione agricola e tre aree con destinazione a servizi pubblici, le quali sono prevalentemente inedificate e disseminate nei territori della terza, della quarta, della quinta, della settima e dell'ottava circoscrizione.

La giunta comunale ha ravvisato, oltre ad alcune anomalie procedimentali, l'evidente contrasto dei contenuti della Variante 23 bis con le linee programmatiche di mandato dell'amministrazione Tommasi e con le linee strategiche che stanno indirizzando la revisione del piano regolatore comunale, attualmente in itinere.

«La Variante 23 bis, adottata dalla precedente amministrazione, è palesemente in contrasto con le linee di mandato in materia urbanistica della nostra amministrazione, atteso che il potere di pianificazione urbanistica deve essere correlato ad una concezione dell’urbanistica non limitata alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma volta a perseguire gli obiettivi sociali, culturali ed economici della comunità cittadina - ha commentato la vicesindaca Barbara Bissoli - Obiettivi ben espressi nelle linee di mandato e in successivi rilevanti atti della giunta e del consiglio comunale e cioè la transizione ecologica, la rigenerazione urbana sostenibile, la tutela delle matrici naturali, la riforestazione e la rinaturalizzazione del territorio, la riqualificazione dei quartieri a partire dalle necessarie dotazioni di spazi pubblici di qualità e di servizi di prossimità».

L'armonia ritrovata in giunta su temi urbanistici non cancella però i voti contrari espressi dall'assessore Michele Bertucco e dalla consigliera comunale Jessica Cugini. Quella ferita non è stata ancora del tutto rimarginata e non è ancora chiaro se la sinistra ecologista rappresentata dalla lista In Comune di Verona (lista di Bertucco e Cugini) potrà ancora far parte della maggioranza oppure no. Nel frattempo, il portavoce In Comune per Verona Lorenzo Albi applaude al voto di ieri della giunta: «La Variante 23 bis è insostenibile e incompatibile con una idea di città che si voglia vivibile, accessibile e attenta al consumo di suolo. Su 39mila mila metri quadrati di suolo che la Variante progettava di consumare, solo una piccola parte (il 15%) era destinata a interventi sull'edificato esistente mentre per la stragrande maggioranza andava a impermeabilizzare terreno agricolo allo scopo di aggiungere, all’interno di un contesto urbano già saturo, 5.492 metri quadrati di aree commerciali; 3.565 metri quadrati di residenziale e 2.162 metri quadrati di produttivo. Tra le nuove strutture commerciali spiccava quella tra Via Legnago, Via Imola e Via Cesena in Borgo Roma, in corrispondenza di un bosco e un’altra a Poiano, in corrispondenza della nuova rotatoria della Strada Provinciale 9. Tra gli interventi residenziali: uno di 2.340 metri quadrati nel quartiere di Santa Lucia in Via Brigata Cuneo, proprio a ridosso dei binari, e un altro a Porto San Pancrazio in Via Lazzaretto».

Soddisfatto anche il Partito Democratico locale che con il segretario provinciale Franco Bonfante, la segretaria cittadina Alessia Rotta ed il consigliere comunale Michele Bresaola ha commentato: «La mancata approvazione da parte della giunta comunale della Variante 23 bis conferma l’attenzione dell’amministrazione alle scelte urbanistiche con particolare riguardo al tema del consumo di suolo, alla sostenibilità sociale oltre che ambientale degli interventi, e alla rigenerazione urbana, che si deve configurare come un processo partecipato. Niente di tutto questo è invece ravvisabile nel dispositivo ereditato dall’epoca di Sboarina la cui genesi presenta, al contrario, i connotati della forzatura e della arbitrarietà: la variante nasce infatti da emendamenti che non hanno rispettato le disposizioni tecniche e procedurali stabilite dalla legge regionale; non è mai stata sottoposta al vaglio delle circoscrizioni; non promuove processi di riqualificazione urbana; aumenta l'impermeabilizzazione del suolo e il carico urbanistico senza prevedere interventi significativi in termini di housing sociale o di transizione ecologica».