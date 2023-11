Bilancio di previsione 2024, via libera della giunta. «Lo approveremo entro Natale»

Tutte le attività saranno garantite senza aumentare tariffe e tributi e prevedendo supporti per le fasce deboli della popolazione. È questo il principale obiettivo del bilancio 2024-2026 del Comune di Verona, approvato oggi, 28 novembre, dalla giunta comunale. Al suo interno, un investimento complessivo di 140 milioni, +1,7% rispetto al 2023, a vantaggio di istruzione, politiche sociali, cultura, sport, turismo, giovani. Una scelta finanziaria complessa in una fase economica ancora complicata a causa dell’incremento dei tassi di inflazione e dei tassi di interesse sui mutui e in presenza di tagli da parte del Governo nella prossima manovra finanziaria.

«È un documento politico – ha evidenziato l'assessore al bilancio Michele Bertucco dopo il via libera della giunta - Potevamo lamentarci dei tagli effettuati dal Governo e invece abbiamo scelto di trovare soluzioni concrete per far quadrare i conti e garantire tutti i servizi senza nuove tassazioni a carico dei cittadini. Inoltre, abbiamo lavorato in tempi rapidi. Da molti anni non veniva approvato un bilancio di previsione dal Comune di Verona prima del 31 dicembre. Questo significa che il 2024 non inizierà con la gestione provvisoria del bilancio ma con tutte le risorse subito disponibili. Inoltre, abbiamo costruito un bilancio anche a fronte di una forte contrazione dei trasferimenti, in particolare registriamo 1.800.000 in meno sul fondo emergenza abitativa. Il tutto senza prevedere alcun incremento tributario. Sono state confermate tutte le aliquote e le agevolazioni Imu. Rimane invariata l'aliquota dell'addizionale Irpef, con una soglia di esenzione incrementata a partire dal 2023 fino a 12mila euro. Confermate altresì le tariffe del Canone Unico Patrimoniale e dell'imposta di soggiorno. Prosegue inoltre l'impegno nel contrasto all'evasione. Per istruzione, politiche sociali, cultura, sport, turismo, giovani, abbiamo incrementato le risorse. Inoltre, nell’ambito dei servizi educativi, scolastici e socio-assistenziali sono confermate tutte le tariffe. Un’attenzione ulteriore è stata riservata anche alla spesa per la sicurezza del territorio che ammonta complessivamente ad 20,9 milioni di euro, in crescita rispetto al 2023 per cui sono stati stanziati 20,5 milioni euro, del 2022 con 19,9 e del 2021 con 19,4 milioni di euro. La prossima settimana inizieremo l’iter in commissione, per arrivare in consiglio comunale il 18 dicembre e all’approvazione del bilancio entro Natale».

Il bilancio 2024-2026 del Comune di Verona ammonta complessivamente a 679 milioni di euro, mentre la parte corrente si assesta sui 352 milioni di euro.

Rimane elevato il grado di autonomia finanziaria del Comune di Verona, con entrate proprie rispetto alle entrate correnti che rappresentato l'88% delle fonti di finanziamento. Inoltre rimane molto contenuta l'incidenza del costo del debito sulle entrate correnti, ferma al 3% rispetto al 10% massimo consentito.

Oltre a un incremento delle risorse per la sicurezza del territorio, che ammontano complessivamente a 20,9 milioni di euro (nel 2023 stanziati 20,5 milioni, 19,9 milioni euro nel 2022 e 19.4 milioni nel 2021), è stata prevista la gestione e l’estensione dei servizi telematici a supporto del sistema informatico comunale. La proposta prevede, tra l’altro, il rinnovo tecnologico delle telecamere obsolete, l’integrazione e l’assistenza nella manutenzione del sistema di videosorveglianza e la realizzazione di nuovi 25 punti di videosorveglianza.

Aumentano anche nel 2024 le risorse a disposizione di tutte le circoscrizioni. Dopo l’incremento di 300mila euro per la manutenzione ordinaria delle strade circoscrizionali riconosciuto nel 2023 e confermato anche per il 2024, aumentano le risorse per la manutenzione straordinaria.

Per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, saranno stanziati 2.200.000 per la sostituzione dei serramenti esterni e il contenimento dei consumi energetici.

Per quanto riguarda il 2024 l’ammontare complessivo della spesa in conto capitale, vale a dire quella relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all’acquisto di beni durevoli, è prevista in circa 188 milioni di euro.

Per le strade, 1.500.000 di euro saranno investiti nella sistemazione dell'intersezione della filovia a Porta Vescovo. Altri 1.370.000 euro serviranno per realizzare la rotatoria di Porta San Giorgio. Per il rifacimento e il completamento du strade e marciapiedi, 805mila euro andranno alla seconda e terza circoscrizioni; 575mila euro alla quarta e quinta circoscrizione; 515mila euro saranno per la settima e l'ottava circoscrizione e 505mila euro andranno alla prima e alla sesta circoscrizione. Inoltre, 300mila euro serviranno per interventi urgenti e per il ripristino di muri di sostegno in strade e marciapiedi delle circoscrizioni. Altri 750mila euro saranno investiti nella manutenzione e il rifacimento di strade e marciapiedi cittadini. E ancora, il bilancio prevede anche 500mila euro per la messa in sicurezza di Via Camposanto con la realizzazione di un ponte sul torrente Avesa di collegamento con Via della Consortia, 500mila euro per la riqualificazione di Via Boscomantico, 400mila euro per la realizzazione della rotatoria tra Via Ligabò, Via Dal Vino e Via Campo Marzo, 350mila euro per la rotatoria tra Via Albere e Via Spianà e altri 350mila euro per la rotatoria all'incrocio tra Via Albere, Via Dalla Chiesa e Via Mantovana.

Per i ponti, 4 milioni di euro copriranno i costi degli interventi di adeguamento statico e funzionale del cavalca-ferrovia di Strada dell'Alpo e 400mila euro saranno usati per la manutenzione straordinaria di ponti e sovrappassi nel territorio comunale.

Nell'edilizia sportiva sono in programma: 550mila euro per la riqualificazione interna ed esterna del bocciodromo del Gavagnin con cambio di destinazione di uso sportivo e 400mila euro per la riqualificazione della palestra dell'ex scuola americana.

Mentre nell'edilizia monumentale, in favore del Palazzo della Gran Guardia saranno investiti 600mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche. E 1,4 milioni di euro serviranno per il restauro della Torre del Mastio.

Negli impianti sportivi: 2,7 milioni di euro sono stati destinati alla nuova copertura e alla Warm Up Area del Pala Agsm-Aim, 800mila euro per la realizzazione di un nuovo campo sintetico all’impianto sportivo Ascianghi di Via Colombo e 250mila serviranno per il rifacimento della copertura e della pavimentazione della palestra dell'istituto Leonardo da Vinci.

Tante le risorse anche per le piste ciclabili. Oltre 1,5 milioni di euro saranno utilizzati per la realizzazione di un itinerario ciclabile tra Forte Chievo e Via Legnago; altri 1,2 milioni serviranno per l'itinerario ciclabile tra Via Marotto e Castelvecchio e 780mila sono previsti per l'itinerario tra San Michele e Via Mefistofele. Inoltre, 250mila sono stati previsti per interventi urgenti di messa in sicurezza delle piste ciclabili cittadine.

Infine, per la manutenzione straordinaria non programmata di nidi e scuole, le otto circoscrizioni si divideranno un investimento da 1,8 milioni di euro. E interventi mirati da 650mila euro sono previsti alla scuola secondaria Verdi e altri 425mila saranno destinati alla scuola primaria Farinata.