Luca Zaia cambia portavoce e sceglie il 44enne veronese Giuliano Zulin

Probabilmente la descrizione sul suo profilo Twitter la modificherà l'1 marzo, giorno in cui diventerà ufficialmente capo ufficio stampa della Regione Veneto e portavoce del presidente Luca Zaia. Il 44enne di Legnago Giuliano Zulin, infatti, non è più vicedirettore del quotidiano Libero, come si legge su Twitter. Da circa un mese si è dimesso, trovando ora a Venezia la sua nuova occupazione.

Ma di sicuro la parte finale della sua descrizione sul social network non cambierà. Quella sigla WSM (Viva San Marco) resterà come tutti gli altri distintivi venetisti che Zulin già vanta. Il giornalista veronese, laureato in scienze politiche a Padova, ha curato libri come Venexit e Indipendenza, che già dal titolo lasciano intendere posizioni fortemente autonomiste per il Veneto. Sarà lui ora a dirigere la comunicazione dell'ente regionale e certamente la sua conoscenza dell'inglese e dello spagnolo sarà utile in vista dell'appuntamento internazionale del 2026, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Ma soprattutto sarà utile la sua verve autonomista, proprio ora che l'emergenza Covid è nella sua fase conclusiva e il tema dell'autonomia differenziata richiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna può tornare d'attualità.