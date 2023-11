Contro i femminicidi pensando a Giulia Cecchettin, raccolte fondi e sensibilizzazione

L’eco dell'uccisione di Giulia Cecchettin si è fatto sentire a Verona e in tutta la provincia. Per ricordare la 22enne di Vigonovo e le altre vittime di femminicidio, Non Una di Meno ha richiamato 4mila manifestanti per una "passeggiata arrabbiata" nel centro del capoluogo. Ma il dolore per la morte di Giulia Cecchettin è forte anche a Bardolino, dove è ancora vivo il ricordo di un altro femminicidio, quello di Chiara Ugolini, la 27enne di Calmasino uccisa dal vicino di casa il 5 settembre 2021.

In memoria di Giulia, Chiara e delle altre donne vittime di violenza, la Bocciofila Bardolino con il patrocinio del Comune ha organizzato per venerdì 24 novembre, dalle 14, un pomeriggio di attività con cena di raccolta fondi (su prenotazione) per il Telefono Rosa e per la Casa delle donne maltrattate di Milano.

Inoltre, l'assessorato alla cultura del Comune di Bardolino promuove un pomeriggio di sensibilizzazione al Teatro Corallo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’appuntamento, a ingresso libero e aperto a tutti, è per domenica 26 novembre alle 17. Si partirà da un’analisi della Carmen di Bizet, il primo femminicidio della storia della lirica, con relatore il violinista Andrea Testa. Poi prenderanno la parola amiche e amici di Chiara Ugolini, che portano avanti il progetto "Contrastare la violenza di genere in ricordo di Chiara Ugolini" e che in primavera, sempre a Bardolino, proporranno un incontro aperto alla cittadinanza. Infine, interverrà un operatore dell’associazione Telefono Rosa, che aiuterà i presenti a riconoscere la violenza di genere e darà informazioni utili su come chiedere aiuto.

«Di fronte all’ennesimo femminicidio, la sensibilizzazione è ancora più urgente, così come la necessità di elaborare quanto accaduto», ha sottolineato l’assessora alla cultura Domenica Currò.

E il Comune di Bardolino si è spinto anche oltre l'organizzazione di eventi socio-culturali ed ha sottoscritto un protocollo operativo fra i servizi educativi e sociali e l'istituto comprensivo Falcone-Borsellino, diretto da qualche mese da Michele Bragantini. «La finalità è quella di fare rete con la scuola per agire sul fronte dell’educazione affettiva dei ragazzi, valutarne lo sviluppo emotivo e per identificare precocemente eventuali segnali di disagio durante la crescita: abbiamo formalizzato la collaborazione, prima basata sulle buone prassi, per operare in più stretta sinergia», ha spiegato Currò.

A questo protocollo si è poi aggiunto il nuovo sportello d’ascolto psicologico "Contatto". Il servizio sarà attivo a Villa Carrara Bottagisio, ed è rivolto a giovani dai 14 ai 22 anni e ai loro genitori residenti a Bardolino e nei comuni limitrofi. Sarà gratuito e condotto da Cecilia Franchini, psicologa e psicoterapeuta, che incontrerà i giovani dal primo martedì di dicembre su appuntamento (inviando una mail con nome, cognome, età e numero di telefono all’indirizzo dottssa.ceciliafranchini@gmail.com).

Ma non solo le istituzioni pubbliche hanno organizzato iniziative in memoria di Giulia Cecchettin. A partire dal prossimo 25 novembre, nei mercati di Campagna Amica del Veneto con cadenza mensile saranno in vendita i "prodotti della gentilezza", specialità locali il cui ricavato sarà interamente devoluto ad associazioni impegnate nella prevenzione della violenza sulle donne.

Inoltre, Coldiretti Veneto devolverà il ricavato di sabato prossimo alla famiglia di Giulia Cecchettin, istituendo una borsa di studio in sua memoria. A Verona l’iniziativa si svolgerà sabato mattina al Mercato Coperto di Campagna Amica in Galleria Filippini in Via Macello 5 e seguirà i consueti orari di apertura: dalle 8 alle 13.

E per dare ulteriore rilievo al tema, sabato in Galleria Filippini sarà possibile incontrare le volontarie dell’associazione Protezione della Giovane che da quarant’anni a Verona offre un servizio di accoglienza, di ascolto e un appoggio materiale e morale alle donne in difficoltà, lontane o allontanate dal proprio nucleo familiare, o che ne sono prive.