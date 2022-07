Gite nei siti Unesco grazie al Comune di Verona: iscrizioni aperte dall'1 agosto, tutte le informazioni

Torna con l’appuntamento autunnale l’iniziativa "L’Italia dei Siti Unesco". Proposte quattro gite di un giorno alla scoperta della Riviera del Brenta e delle Ville Venete, della Laguna di Venezia e delle maggiori attrazioni della città di Modena. Un’opportunità riservata ai residenti nel Comune di Verona con più di 60 anni completamente autosufficienti. Prenotazioni aperte da lunedì 1 agosto 2022, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’iscrizione avviene esclusivamente online su www.comune.verona.it/ turismosociale oppure telefonando ai numeri 045 8078635 – 8078637.

Il programma prevede una prima uscita il 22 settembre alla Riviera del Brenta e Ville Venete, con navigazione lungo il Brenta e visita guidata a Villa Pisani e Villa Widmann. Il costo è di 90 euro a persona incluso il pranzo di pesce a bordo dell’imbarcazione. Il 6 ottobre si prosegue con la navigazione nella Laguna di Venezia con passeggiata guidata al Lido di Venezia e all’Isola della Giudecca. Il prezzo di 85 euro a persona comprende il pranzo di pesce a bordo.

A conclusione del programma la gita a Modena - tra arte e motori nelle due giornate del 18 e 21 ottobre. Il costo è di 46 euro a persona, con incluse le visite guidate al centro storico, alla Cattedrale e al Museo Enzo Ferrari. Il ritrovo è in piazza Bra alle ore 7 per le gite alla Riviera del Brenta e alla Laguna di Venezia e alle ore 7.30 per l’uscita a Modena. È possibile prenotare una sola gita. Per chi fosse interessato ad una seconda uscita, contattare i numeri 045 8078635 – 8078637 per essere inseriti in lista d’attesa. Tutte le informazioni sul sito del Comune.