Ancora posti disponibili per le gite di un giorno ai siti Unesco con il Comune di Verona: ecco come prenotare

Tre itinerari alla scoperta della Riviera del Brenta e delle Ville Venete, della Laguna di Venezia e delle maggiori attrazioni della città di Modena. C’è ancora la possibilità di iscriversi alle gite di un giorno proposte con l’iniziativa “L’Italia dei Siti Unesco”, dedicata ai residenti nel Comune di Verona con più di 60 anni completamente autosufficienti.

Per prenotare il proprio posto è necessario effettuare l’iscrizione online su www.comune.verona.it/ turismosociale oppure telefonando ai numeri 045 8078635 – 8078637.

Gite siti Unesco Comune di Verona locandina

Il programma prevede una prima uscita il 22 settembre alla Riviera del Brenta e Ville Venete, con navigazione lungo il Brenta e visita guidata a Villa Pisani e Villa Widmann. Il costo è di 90 euro a persona incluso il pranzo di pesce a bordo dell’imbarcazione.

Il 6 ottobre si prosegue con la navigazione nella Laguna di Venezia con passeggiata guidata al Lido di Venezia e all’Isola della Giudecca. Il prezzo di 85 euro a persona comprende il pranzo di pesce a bordo. A conclusione del programma la gita a Modena - tra arte e motori nelle due giornate del 18 e 21 ottobre. Il costo è di 46 euro a persona, con incluse le visite guidate al centro storico, alla Cattedrale e al Museo Enzo Ferrari.

Il ritrovo è in piazza Bra alle ore 7 per le gite alla Riviera del Brenta e alla Laguna di Venezia e alle ore 7.30 per l’uscita a Modena. È possibile prenotare una sola gita. Per chi fosse interessato ad una seconda uscita, contattare i numeri 045 8078635 – 8078637 per essere inseriti in lista d’attesa.