Viaggi alla scoperta del patrimonio Unesco: iscrizioni aperte per i cittadini di Verona

Sono aperte le iscrizioni riservate a cittadine e cittadini residenti nel Comune di Verona per l’autunno 2024 con viaggi da non perdere alla scoperta delle bellezze del Paese. Le destinazioni quest’anno comprendono Calabria, Puglia e Lazio.

Il progetto, avviato nel 2022, propone per l’autunno 2024 tre itinerari di più giorni, permettendo ai partecipanti di vivere esperienze uniche alla scoperta di meraviglie storiche, architettoniche e paesaggistiche riconosciute come Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco.

Le prenotazioni possono essere effettuate esclusivamente online su www.comune.verona.it/turismosociale oppure telefonando ai numeri 045 8078635 – 8078637 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La prima gita in programma sarà in Calabria, dal 9 al 12 settembre (4 giorni/3 notti), con volo a Lamezia e visite guidate a Gerace, al Parco Archeologico di Locri Epizefiri, a Stilo, Reggio Calabria, al Museo Archeologico Nazionale con i Bronzi di Riace, Scilla, Tropea e Pizzo Calabro. Il prezzo è 800 euro a persona in camera doppia, 865 euro in camera singola. La quota comprende volo a/r, trasporto in bus, ingressi e visite guidate, trattamento di mezza pensione in hotel 4* e pranzi in ristorante.

Dal 20 al 23 settembre (4 giorni/3 notti) si potranno visitare alcune delle più belle località della Puglia. Partenza in bus e soste lungo il percorso, e poi visite guidate a Castel del Monte e Trani, Polignano a Mare, Alberobello e Cisternino, poi giù fino a Matera e Bari l’ultimo giorno. Il prezzo è di 820 euro a persona in camera doppia e 920 euro in camera singola. La quota comprende volo a/r, trasporto in bus, ingressi e visite guidate, trattamento di mezza pensione in hotel 4* e pranzi in ristorante.

La terza gita in programma sarà nel Lazio dal 7 al 10 ottobre (4 giorni/3 notti), con visita guidata a Villa d’Este a Tivoli, ai Castelli Romani con Frascati, Grottaferrata e Castel Gandolfo e un’intera giornata a Roma. Il prezzo è di 620 euro a persona in camera doppia e 720 euro in camera singola. La quota comprende trasporto in bus, ingressi e visite guidate, trattamento di mezza pensione in hotel 4* e pranzi in ristorante del 3° e 4° giorno.