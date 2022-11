Museo delle scienze e mercatini di Natale a Trento: il Comune organizza la gita per famiglie

Una gita a Trento, per una giornata alla scoperta del Museo delle Scienze e dei mercatini di Natale trentini. L’appuntamento è per sabato 10 dicembre. L’iniziativa, promossa dall’assessorato al Turismo sociale del Comune di Verona, è rivolta alle famiglie veronesi con bambini.

Sono aperte le prenotazioni online, al link www.comune.verona.it/turismosociale, o telefonando ai numeri 045 8078637 – 8078635. Il costo di partecipazione è di 28 euro per gli adulti e di 15 euro per i minori.

La quota comprende il viaggio in autobus, l’ingresso e la visita guidata al MUSE.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turismo Sociale 045 8078637 – 8078635 o inviando una mail a vacanzefamiglie@comune.verona.it.