Giro d'Italia, finale con la cronometro di Verona. Chiuse le strade del tracciato

Jai Hindley o Richard Carapaz? Oggi, 29 maggio, il Giro d'Italia incoronerà il vincitore dell'edizione 2022. E lo farà come nel 2019 all'Arena di Verona. Tre anni fa fu proprio Carapaz a vincere la corsa rosa, ma dopo la tappa regina di ieri sulla Marmolada è Hindley il favorito di quest'anno per la vittoria finale.

Oggi, dunque, si chiude la 105esima edizione del Giro d'Italia con la tappa numero 21, una cronometro individuale lunga 17,4 chilometri. La partenza del primo ciclista è programmata per le 14, ma già dalle 8 di questa mattina il tracciato è interdetto a tutti i mezzi. Fino alle 18 di questo pomeriggio, le strade chiuse a causa della corsa sono: Via Scopoli, Viale della Fiera, Viale del Piave, Piazzale Porta Nuova, Corso Porta Nuova, Circonvallazione Raggio di Sole, Via del Fante, Via dei Montecchi, Lungadige Capuleti, Ponte Aleardi, Lungadige Porta Vittoria, Viale dei Partigiani, Via Torbido, Via Bassetti, Via Barana, Via Caroto, Via Torricelle, Via Bonuzzo Sant'Anna, Via Santa Giuliana, Viale Dei Colli, Via Marsala, Via Nievo, Viale D’Annunzio, Lungadige Matteotti, Ponte della Vittoria, Via Diaz, Corso Cavour, Corso Castelvecchio, Stradone Porta Palio, Via Scalzi, Piazzetta Santo Spirito, Via della Valverde, Piazza Pradaval, Corso Porta Nuova e Piazza Bra.

Le Torricelle sono inoltre interdette anche alle due ruote dalle 20 di ieri ed è in vigora il divieto di sosta lungo tutto il tracciato.