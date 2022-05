"Febbre rosa". Verona si prepara per il gran finale del Giro d'Italia

Cresce l'attesa per l'ultima tappa del Giro d'Italia, che vedrà i ciclisti impegnati nella cronometro individuale che li condurrà in Arena.

Un'occasione speciale per Verona, che da giorni si prepara ad accogliere la Carovana rosa. Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si recherà nel capoluogo scaligero per assistere alla tappa decisiva.

Il percorso sarà interdetto a tutti i mezzi dalle 8 alle 18, Torricelle comprese, mentre saranno 200 gli agenti di polizia locale che garantiranno sicurezza e circolazione, oltre ad un centinaio di volontari. Scatterà inoltre già alle ore 20 di sabato il divieto di sosta sull'intero tracciato.

Il lavoro della polizia locale è iniziato già il 28 maggio, per verificare che il tracciato fosse sgombro, mentre in fiera hanno preso il via gli allestimenti. I primi camper sono già giunti sulle Torricelle, con gli appassionati che cercano di accaparrarsi il posto migliore.

7 mila i biglietti gratuiti messi a disposizione dal Comune di Verona, così come il servizio navetta che dal parcheggio della fiera e dal parcheggio C dello stadio, conduce verso il centro.