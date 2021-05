Volontari di Gioventù per i Diritti Umani premiati nel concorso «Segni, Parole, Immagini per la Legalità»

L'amministrazione comunale di Villafranca di Verona ha prestato l'ingresso del Castello Scaligero per l'evento di premiazione del concorso «Segni, Parole, Immagini per la Legalità».

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Roberto Dell’Oca, l'evento è iniziato con il saluto a tutte le forze dell'ordine presenti con l'inno nazionale. In seguito, è stato presentato le finalità di un progetto che ha visto coinvolti alcuni istituti scolastici del territorio.

Sono stati premiati da Rete Cittadinanza e Costituzione i progetti più significativi svolti dagli studenti in prima persona. Progetti che hanno dato un messaggio per la legalità. Due ragazze di origine pakistana, avendo tradotto nella loro lingua d’origine i canti dell’Inferno per il Settecentenario dedicato a Dante Alighieri, sono state premiate dal presidente dell'associazione Future Is Now Filippo Pompei. Infine, sono stati premiati i volontari di Gioventù per i Diritti Umani con una targa da Rete Cittadinanza Costituzione e Legalità e dall’amministrazione comunale rappresentata dall'assessore Anna Lisa Tiberio. Ai volontari è stata consegnata la chiave d’argento per la legalità, in quanto da più di un anno, a causa della pandemia, hanno portato avanti dei webinar informativi gratuiti di promozione sulla Carta Universale dei Diritti dell’Uomo trattando temi come l’istruzione, il bullismo, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, la legalità, l’arte e la musica, i diritti dei bambini, il diritto alla nazionalità e molti altri temi.

Mauro Apperti, referente di Gioventù per i Diritti Umani, ha voluto ricordare quanto sia importante creare delle sinergie al fine di rendere attivi i giovani cittadini. Inoltre, ha voluto ricordare che «I diritti umani devono diventare una realtà e non un sogno idealistico».