Gli studenti in municipio a Verona festeggiano la Costituzione, l'inno e la bandiera dell'Italia per la Giornata dell'unità nazionale

Venerdì 17 marzo si celebra la Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. E il Comune di Verona fa sapere che la festeggerà con i bambini delle scuole, i quali arriveranno in sala Gozzi per una mattinata all’insegna della storia del Risorgimento. Per loro infatti, è in programma una lezione speciale che fornirà le principali nozioni sui «simboli dell’unità nazionale», anche attraverso la «proiezione di immagini e video sulla storia d’Italia».

Nello specifico verranno spiegati la genesi dell’inno, il significato di ciascun verso, la sua adozione in via provvisoria come canto nazionale fino alla legge del 2017 che ha proclamato il "Canto degli Italiani" inno nazionale. Ma anche la nascita della bandiera, il perché dei colori verde, bianco e rosso, il suo significato e la sua solennità come simbolo del paese. Il tutto, spiegato con un linguaggio semplice e coinvolgente da parte di un rappresentante del Comfoter di Supporto, che saprà tenere alta l’attenzione dei bambini.

I ragazzi si sposteranno poi tra il Liston e la statua di Vittorio Emanuele II per l’alzabandiera di rito. E canteranno tutti assieme l’inno accompagnati dalla banda "Arrigo Boito". L’iniziativa, che oltre a Comune e Comfoter di Supporto, coinvolge anche la Prefettura e l’Ufficio scolastico provinciale, vuol essere l’inizio di una nuova progettualità che partirà con il prossimo anno scolastico, per promuovere in modo diffuso i valori di cittadinanza che stanno alla base di una positiva convivenza civile.

Ass. Buffolo: «Diffondiamo memoria alle nuove generazioni»

«Diamo valore al calendario civile per capire la storia del paese e il ruolo della nostra città - spiega l’assessore alla memoria storica Jacopo Buffolo -. La giornata è incentrata sul periodo del Risorgimento e in particolare sui fatti che hanno portato all’unità d’Italia, ma la volontà è di valorizzare altre ricorrenze cariche di significato. Farlo con le scuole è il modo migliore per diffondere la memoria alle nuove generazioni».

«Ringraziamo il Comfoter di Supporto per la preziosa collaborazione - ha aggiunto l’assessora alle politiche educative Elisa La Paglia -. Si tratta di un’iniziativa già collaudata e molto apprezzata dalle scuole, la celebrazione oltre ad essere carica di significato assume per noi un valore simbolico come avvio di una più ampia progettualità che partirà con il prossimo anno scolastico».

Ad accogliere le tre classi in sala Gozzi, una elementare e due medie, domani ci sarà il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani e il Capo Ufficio Affari Generali del Comfoter di Supporto, Colonnello Cristiano Masciulli. Per consentire la partecipazione di più istituti, la lezione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Consiglio comunale. «Per i bambini sarà una mattina carica di significati - ha detto Vallani -, l’auspicio è che anche per noi adulti diventi un momento "educativo", se non altro per ricordare ciò che i valori della bandiera e dell’inno significano per l’unità del nostro paese».

Al momento dell’alzabandiera in piazza Bra parteciperanno anche il sindaco Damiano Tommasi e il Comandante del Comfoter di Supporto Generale di Corpo d’Armata Massimo Scala. Si inserisce nelle celebrazioni il convegno in programma sabato 18 marzo alle 10 al Museo Archeologico nazionale "Eroi del Risorgimento a Verona - I Martiri di Belfiore nelle carceri di San Tomaso", organizzato dall’associazione Mazziniana in collaborazione con la Società Letteraria e il Museo Archeologico con il patrocinio del Comune.