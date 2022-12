Opportunità per i giovani: il servizio civile a Verona e all'estero, un incontro in Comune per spiegare come e quando

A cinquant'anni dalla legge che abolì l'obbligo del servizio militare istituendo quello civile volontario, il Comune di Verona organizza un incontro per informare sulle opportunità legate a tale istittuo e per illustrare i progetti che saranno attivati sul territorio veronese nel corso del 2023. Tra questi, anche il numero di progetti che saranno attivati in Comune, nei suoi diversi settori ed uffici.

L'appuntamento è per martedì 6 dicembre dalle 15 alle 16 negli spazi del Servizio Promozione Lavoro del Comune, in via Macello. È qui che i referenti del CSV di Verona, dell’Ufficio Politiche Giovanili e dell’Agenzia Eurodesk e mobilità internazionale del Comune approfondiranno cos’è il servizio civile universale, in cosa consiste, come aderire al programma, quali sono i progetti che saranno attivati dalle realtà di volontariato locali e dal Comune e infine spiegheranno le caratteristiche del servizio civile all'estero.

C'è tempo fino al 5 dicembre 2022 per iscriversi attraverso mail all’indirizzo lavoro@comune.verona.it. L'incontro è gratuito e aperto ad un numero massimo di partecipanti selezionati in ordine di iscrizione, ed è rivolto principalmente a cittadine e cittadini del Comune di Verona e degli altri Comuni della provincia tra i 17 e i 28 anni interessati al tema. L'iniziativa rientra nel ciclo di eventi promossi per l’autunno–inverno dall’Assessorato al Lavoro del Comune di Verona. Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito del Comune di Verona.