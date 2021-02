Pozzato e Castagnini, a palazzo Barbieri premiate due giovani promesse dello sport

La pandemia non ha fermato i talenti sportivi veronesi, che anche nel 2020 hanno saputo raggiungere importanti risultati. È il caso di Giada Pozzato, classe 2001 e residente a Bovolone, che lo scorso settembre a Grosseto ha conquistato il titolo di Campionessa italiana di categoria nella specialità del salto con l’asta. Un titolo che le è valso il 41° premio "Consolini", annualmente assegnato dal Gruppo Sportivo Veterani Veronesi, e che le è stato consegnato durante la cerimonia organizzata in municipio.

A fare gli onori di casa, l’assessore allo Sport Filippo Rando. Presenti il presidente Gruppo Sportivi Veterani Veronesi Pierluigi Tisato, il direttore responsabile di Giovanigol Rodolfo Giurgevich e i rappresentanti di alcune società sportive veronesi. Assegnato anche il premio "giocatore educato" al quindicenne Giacomo Castagnini, promessa del calcio attualmente in forza nel Concordia nella categoria giovanissimi.

Un riconoscimento al fair play dell’atleta, che in campo si contraddistingue per le doti umane e comportamentali oltre che per quelle tecniche. «In questo anno difficilissimo per lo sport, è bello vedere che i nostri giovani non hanno rinunciato ai loro sogni e sono riusciti ugualmente a raggiungere traguardi importanti», ha detto l'assessore Filippo Rando.

Premiazione Giacomo Castagnini