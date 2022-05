Volontariato all'estero e lavoro nelle istituzioni europee: un incontro per gli under 35

Opportunità di volontariato per i giovani nel Corpo Europeo di Solidarietà e nei Servizio civile universale, oppure possibilità di lavoro in istituzioni dell’Unione Europea.

Se ne parlerà nell'incontro "Destinazione… estero", organizzato dall’assessorato al Lavoro del Comune di Verona per i ragazzi tra i 16 e i 35 anni, che hanno voglia di trascorrere un periodo in un paese straniero per allargare i propri orizzonti ed arricchire il proprio bagaglio personale con competenze utili per il futuro.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Agenzia Eurodesk Verona, è stato fissato per martedì 31 maggio dalle 15.30 alle 17.30 in sala Birolli, in via Macello 17.

Sarà l’occasione per conoscere da vicino le attività promosse dalla rete Eurodesk e le opportunità di mobilità all’estero dedicate ai giovani. Verranno presentati i programmi di volontariato e di partecipazione giovanile all’estero nel Corpo Europeo di Solidarietà, nei Campi di volontariato internazionale e nel Servizio Civile Universale, oltre alle opportunità internazionali di tirocinio e di lavoro nelle aziende private e nelle Istituzioni dell’Unione Europea.

Inoltre, nella seconda parte del pomeriggio un giovane ambasciatore della mobilità europea della rete Europeers racconterà la propria esperienza all’estero.

L’incontro è gratuito con partecipazione limitata ad un numero massimo di partecipanti, che saranno selezionati in ordine di prenotazione. Le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito del Comune e le domande vanno presentate entro il 29 maggio.

L’ultimo appuntamento del calendario eventi di Primavera-Estate 2022 si terrà giovedì 9 giugno su “Web identity e web reputation:come sfruttali nella ricerca di lavoro”, realizzato in collaborazione con ESU4Job Verona.