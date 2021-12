Giovani di Coldiretti Verona, 35 trattori per augurare un felice 2022: il video

«Abbiamo pensato a un modo originale per rivolgere gli auguri per il nuovo anno agli agricoltori e a tutta la comunità»

Il trattore, simbolo del lavoro nei campi, diventa protagonista del video per gli auguri del 2022 da parte dei giovani di Coldiretti Verona. 35 trattori guidati dagli imprenditori agricoli appartenenti a Coldiretti Giovani Impresa si sono dati appuntamento da tutta la provincia a Isola Rizza in un’azienda agricola. I giovani hanno atteso il buio e quindi, accendendo i motori, hanno iniziato a comporre nel campo il 2022 a cui sono seguiti i fuochi d’artificio. La scena è stata ripresa, anche con l’aiuto del drone, così da realizzare un video d’auguri particolarmente suggestivo, che è diventato virale sul web.

«Abbiamo pensato a un modo originale per rivolgere gli auguri per il nuovo anno agli agricoltori e a tutta la comunità. Anche se l’agricoltura, come altre attività economiche, sta passando momenti difficili specie in alcuni settori, i giovani vogliono guardare con fiducia al futuro, cercando di reagire insieme. Siamo convinti che lavorando in squadra, sviluppando idee innovative e scambiandoci buone prassi si possono ottenere risultati incoraggianti e con questo spirito vogliamo entrare nel 2022», precisa il neo delegato di Coldiretti Giovani Impresa di Verona.