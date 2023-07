Ci sto? Affare fatica: si chiude con 28 cantieri in 6 settimane il progetto formativo che ha coinvolto 300 giovani a Verona

In un mese e mezzo, sottolineano da Palazzo Barbieri in una nota, i giovani partecipanti al progetto "Ci sto? Affare fatica" hanno sistemato giardini e panchine, colorato muri abbandonati trasformandoli in piccole opere d’arte, ripulito cortili da est a ovest della città, togliendosi la "divisa" dello studente per indossare quella del volontario. Sono quasi 300 i ragazzi coinvolti nell'iniziativa che è ormai giunta alla sua quinta edizione consecutiva. Un progetto che, in sei settimane, ha visto spuntare nelle otto Circoscrizioni 28 cantieri di rigenerazione urbana, dove gli adolescenti, dai 14 ai 19 anni, hanno potuto investire il loro tempo per dedicarsi al bene comune.

Stando ai dati riferiti dal Comune, sono ben 9.845 le ore di lavoro effettuate dai ragazzi, seguiti da 15 tutor delle cooperative Energie Sociali e L’Albero, giovani tra i 20 e i 30 anni adeguatamente formati per guidare le loro piccole squadre. Un progetto, quello promosso dal Comune di Verona, che di edizione in edizione richiama sempre più iscritti. Quelli di quest’anno erano 650: «Un segnale positivo, - commentano da Palazzo Barbieri - lanciato da tanti ragazzi pronti a darsi da fare».

Oggi, venerdì 28 luglio, si è tenuta la giornata conclusiva, le "magliette bianche" erano sulla scalinata di Palazzo Barbieri, pronte a ricevere il diploma di partecipazione. Presenti per l'occasione anche l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo, i presidenti delle circoscrizioni 1^ Lorenzo Dalai e 7^ Carlo Pozzerle, il consigliere comunale Giacomo Piva, insieme a Francesco Righetti della Cooperativa sociale L’Albero e Ilaria Andreasi di Energie Sociali. L’iniziativa è sostenuta anche da Tezenis, Zalando e Mig for you.

«Un progetto che mette in moto una squadra numerosa, in grado di far rete per il bene comune, investendo sui talenti e le energie delle nuove generazioni. - ha affermato l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo - I ragazzi si sono messi in gioco con lavori di piccola manutenzione che dimostrano come tutti possano prendersi cura della propria città e contribuire a farla progredire e crescere. Per l’autunno abbiamo in progetto nuove occasioni in cui mettere insieme le idee e i talenti dei nostri giovani e dare loro l’opportunità di instaurare nuove relazioni».

Novità edizione 2023

Dal Comune di Verona viene ricordato che sono tante e importanti le novità di questa edizione e più in generale del progetto stesso, il cui valore aggiunto, viene spiegato, è «la complessità di com'è organizzato e il fatto che sia oggetto di un patto di sussidiarietà senza scadenza, l’unico di questa fattispecie anche nel panorama nazionale». Il coinvolgimento delle Circoscrizioni permette di «raccogliere la lista dei lavoretti che i ragazzi possono effettuare, contribuendo a rendere più bella e accogliente la città per gli altri oltre che per sé stessi».

Ultimo, ma non per importanza, viene evidenziato da Palazzo Barbieri il fatto che «da quest’anno il progetto è interamente finanziato dal Comune (10 mila euro il contributo delle Politiche giovanili), insieme alle Circoscrizioni (500 euro ciascuna ad eccezione della 3^ che investe 1500 euro attraverso il progetto Steps)». I cantieri del progetto si sono incrociati anche con i patti di sussidiarietà. Cittadini e ragazzi hanno collaborato insieme in diverse zone della città, dal murales alla casetta degli Alpini di Borgo Roma alla riqualificazione del campetto sportivo della Parrocchia Gesù Divino Lavoratore, al laboratorio al Centro di Riuso Creativo del Comune che ha visto i ragazzi lavorare a fianco dell’artista veronese Gek Tessaro.