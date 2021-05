La musica lirica in Arena riparte dai giovani: anteprima ad ingresso gratis per gli under 35, ecco come fare

Fondazione Arena ha appena presentato al mondo il programma e gli allestimenti del 98° Opera Festival 2021, che prenderà il via il 19 giugno. Il cartellone conta l’atteso ritorno a Verona di Riccardo Muti e 42 serate in collaborazione con le più importanti istituzioni museali e paesaggistiche d’Italia e il patrocinio del Ministero della Cultura: un patrimonio artistico e culturale immenso che per la prima volta sarà protagonista sul palcoscenico areniano per tutta la durata del Festival, intrecciato con la grande musica di Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Wagner, Beethoven e le più affermate star internazionali dell’Opera.

Prima di alzare il sipario sul Festival, Fondazione Arena lancia una nuova iniziativa aprendo la platea dell’anfiteatro a centinaia di under 35 con un concerto straordinario a loro dedicato. Sarà un’anteprima eccezionale, venerdì 28 maggio alle 20.30, riservata ai giovani chiamati ad essere reporter per i social media e testimoniare con il proprio telefonino un momento storico, la ripartenza della Musica sul grande palcoscenico areniano e il suo primo incontro col pubblico dal vivo nel 2021. Con l’hashtag #inarena potranno rilanciare sui social il messaggio di esultanza che tramite questo concerto Fondazione Arena vuole mandare a tutto il pubblico presente, a Verona e al mondo, invitandolo al 98° Opera Festival 2021 con i suoi complessi artistici e con una nuova scenografia immersiva, che fonde l’innovazione tecnologica dell’impianto scenico di 400 metri quadri di ledwall con la potenza visiva millenaria di un Teatro unico al mondo.

«Stasera, venerdì 28, l’Arena di Verona riapre con un’anteprima speciale dedicata a 200 giovani under 35 e amici dell'Arena, chiamati ad essere reporter per una sera. È la prima volta nella nostra storia. - ha evidenziato sui social il sindaco di Verona Federico Sboarina - A loro sveleremo i 400 metri di scenografia ledwall immersiva che caratterizzerà il Festival 2021 e loro per primi potranno lanciare sui social il 98° Opera Festival con stories, post e dirette nel corso di un'ora di concerto con musiche di Vivaldi e Mozart. Chi vuole essere uno dei 200 che potrà entrare gratuitamente mandando una mail a Biglietteria@arenadiverona.it. Basterà presentarsi alle 20 al cancello 1 in Arena (inizio concerto ore 20.30, necessaria mascherina FFP2). La storia aspetta i giovani».

Il programma è composto interamente da pagine sinfonico-corali del Settecento di grande respiro ed intima gioia. Il mottetto Exsultate Jubilate per soprano e orchestra fu scritto da Wolfgang Amadeus Mozart proprio durante il suo ultimo viaggio in Italia (1773) ed è qui seguito dall’estatica oasi sonora del Laudate Dominum, la più famosa pagina dei vespri solenni salisburghesi. La seconda parte del concerto è dominata dal trionfale e celeberrimo Gloria in re maggiore di Vivaldi, per due soprani, contralto, coro e orchestra. La durata complessiva del concerto è di 60 minuti circa, senza intervallo. Per l’occasione sale sul palcoscenico areniano un cast tutto al femminile, con giovani ma già affermate interpreti al loro debutto nell’Anfiteatro veronese: l’Orchestra dell’Arena di Verona è diretta dalla giovanissima Nil Venditti, maestro di origini italo-turche, mentre le pagine di Mozart vedono protagonista la voce di Anna Maria Sarra, soprano forte di prestigiosi riconoscimenti e collaborazioni internazionali. Per il Gloria di Vivaldi, a loro si aggiungono le forze del Coro areniano preparato da Vito Lombardi, il contralto Adriana Di Paola e il soprano veronese Cecilia Rizzetto, apprezzate specialiste del repertorio barocco e classico.

Il luogo privilegiato di questo evento è la platea dell’Arena di Verona: nel rispetto dei protocolli sanitari di sicurezza e dei distanziamenti interpersonali, sarà possibile entrare all’Arena di Verona la sera stessa a partire dalle ore 20 dal cancello 1, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà necessario indossare una mascherina FFP2 e compilare il modulo di autocertificazione fornito dal personale di sala. Spiega la Sovrintendente e Direttore Artistico Cecilia Gasdia: «Alla vigilia dell’attesa inaugurazione del nostro Festival 2021, l’Orchestra, il Coro e i lavoratori della Fondazione vogliono coinvolgere i giovani per annunciare al mondo che la ripartenza è possibile, in salute e sicurezza, e che l’Arena, quest’anno più che mai, è capofila di spettacolo, arte, storia, cultura: in una parola, di bellezza».