Giorno del Ricordo a Santa Lucia, rimossa corona non autorizzata

Ieri mattina, 11 febbraio, in Piazza Martiri d'Istria, Fiume e Dalmazia a Santa Lucia si è svolta la commemorazione organizzata dal Comune e della quarta circoscrizione per ricordare l'esodo giuliano-dalmata e le vittime delle foibe. Prima dell'avvio della celebrazione, a fianco della corona del Comune di Verona, ne è stata rinvenuta una non autorizzata con la scritta "I Camerati". Non disponendo delle necessarie autorizzazioni, la corona è stata rimossa dalla polizia locale e trasportata al comando di Via del Pontiere, senza essere sottoposta a sequestro e nell'attesa che venga ritirata.