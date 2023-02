Giorno del Ricordo, conferenze a Verona, Soave e Legnago sull'esodo giuliano-dalmata

Venerdì prossimo, 10 febbraio, si celebrerà in tutta Italia il Giorno del Ricordo, ricorrenza che dal 2004 aiuta a conservare la memoria delle complesse vicende nel secolo scorso lungo il confine orientale italiano. Vicende che comprendono le tragedie delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.

E anche quest'anno per il Giorgno del Ricordo sono stati organizzati eventi in diversi territori della provincia di Verona. Due, ad esempio, gli appuntamenti culturali che si terranno a Soave proprio il 10 febbraio. Alle 15, nella Sala delle Feste al piano terra del municipio, si rappresenterà l'opera "Mili Muoi" di e con Carlo Colombo. In questo racconto, intervallato da musiche tradizionali e moderne, l’autore ripercorre la storia della propria famiglia, costretta all'esodo dalle terre d’origine. Ma prima, alle 9.30, nella Sala Garribba di Piazza Antenna, si terrà un incontro informativo e formativo sull'esodo giuliano-dalmata dedicato agli studenti delle classi quinte della scuola elementare Nievo e delle classi terze della scuola media Dal Ben. «Celebriamo il Giorno del Ricordo attraverso iniziative culturali utili non solo ad onorare una ricorrenza nazionale ma anche a ricercare quella chiave comunicativa che possa rivelarsi più utile a raggiungere le coscienze delle persone - ha commentato il sindaco di Soave Matteo Pressi - Per questo, abbiamo scelto di coinvolgere degli artisti narratori e di far precedere questo momento ad una mattinata di studi. L’approfondimento storico e la trasmissione di un messaggio valoriale nelle forme dell’arte rappresentano un connubio efficace, ben lontano dall’idea di celebrare le ricorrenze nazionali come un esercizio stanco».

S'intitola, invece, "La storia del confine orientale tra nazionalismi e ideologie" la conferenza organizzata dall'università di Verona per lunedì 13 febbraio alle 17.30 in Aula SMT06, al Polo Santa Marta. Il relatore sarà Massimo Bucarelli, docente dell'università di Roma La Sapienza. I saluti istituzionali saranno portati da Olivia Guaraldo, delegata del rettore e docente di filosofia politica d'ateneo, e Arnaldo Soldani, direttore del dipartimento culture e civiltà e docente di linguistica italiana d'ateneo. Modererà la conferenza Giovanni Bernardini, docente di storia contemporanea dell'università di Verona. «Proponendo al pubblico cittadino questa conferenza - ha commentato il rettore Pier Francesco Nocini - l'università di Verona contribuisce, con le competenze scientifiche che le sono proprie, ad arricchire il dibattito pubblico su questioni importanti che riguardano la nostra storia e la nostra identità civile. Riteniamo infatti che il contributo dell'università alla discussione pubblica sia fondamentale, tanto più su temi che riguardano le vicende complesse del recente passato, come quella del fronte orientale. Si tratta di una storia che ha al suo centro, non lo dobbiamo dimenticare, le numerose storie di sofferenza di cui sono state protagonisti soprattutto le popolazioni civili, coinvolte loro malgrado nelle dinamiche ideologiche e militari proprie di un secolo carico di violenza. Comprendere quei fatti, seppure nella loro complessità, può contribuire a far sì che non si ripetano».

Inoltre, la sezione di Legnago e del Basso Veronese dell'Anpi ha invitato il docente dell'università di Torino Enrico Miletto per una conferenza dal titolo "Dopoguerra di confine - Traiettorie, dinamiche e narrazioni dell'esodo giuliano-dalmata". L'evento è in programma giovedì 16 febbraio alle 20.45 nella sala civica di Via Matteotti 4 a Legnago.