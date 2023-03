La figura del "Giusto tra le Nazioni" Giorgio Perlasca rievocata al Messedaglia

A conclusione delle iniziative proposte dal liceo Messedaglia per commemorare il 78esimo anniversario del Giorno della Memoria, giovedì 2 marzo dalle 11:10 alle 13, interverranno nell’aula magna dell'istituto Franco Perlasca e Luciana Amadio, che offriranno agli studenti la loro testimonianza sulla figura e l’operato del "Giusto tra le Nazioni" Giorgio Perlasca.

Già lo scorso 25 gennaio, il liceo aveva ospitato Renato Finzi (classe 1938), sopravvissuto alla deportazione, e Giorgio Zenari, nipote dei coniugi di Moruri, insigniti nel 2008 a Verona del titolo di "Giusti tra le Nazioni".

Tali iniziative afferiscono al progetto "Non più reticolati nel mondo!", coordinato dalla professoressa Stefania Lombardo, che promuove la memoria della Shoah, raccogliendo le voci degli ultimi sopravvissuti al periodo nazi-fascista, affinché gli alunni ne siano l’eco. «Punto cardine del progetto in questi anni, è la volontà di far conoscere agli studenti gli avvenimenti legati al proprio territorio, in rapporto con la storia nazionale ed internazionale, affinché possano utilizzare tali conoscenze per interrogarsi sul presente ed avviare una riflessione critica sui diritti umani ancora oggi violati, nell’ottica di un impegno attivo per la loro tutela», ha commentato la professoressa.